Le futur Apple Pencil 3 pourrait détecter la couleur et la texture en réel

Le prochain Apple Pencil 3 pourrait être capable de mesurer la couleur et la texture de toute surface qu'il touche dans le monde réel à en croire un nouveau brevet.



Le dépôt, qui a été publié par l'US Patent & Trademark Office à la toute fin de l'année 2022 et repéré par Patently Apple, prévoit un stylet Apple doté de capteurs optiques intégrés qui serait capable de mesurer toute surface avec laquelle il entre en contact, permettant peut-être ensuite à une application iPad de la reproduire à l'écran.

Bientôt un Apple Pencil 3 ?

Le brevet attribué à la firme de Cupertino prévoit que l'Apple Pencil puisse transmettre sans fil les informations qu'il recueille à un ordinateur ou à une tablette, probablement un iPad Pro, un iPad Air ou autre iPad.



Dans le cas présent, un Apple Pencil avec des capteurs de couleur intégrés dans la pointe du crayon peuvent échantillonner la surface des objets du monde réel et détecter leur couleur. Les images du brevet montrent que l'Apple Pencil pourrait être équipé d'un capteur de lumière ambiante intégré, d'un émetteur de lumière et d'un détecteur de lumière capable de détecter la couleur et la texture d'une surface.

Ce n'est pas la première fois qu'un brevet Apple Pencil fait état de nouvelles fonctionnalités basées sur la couleur, bien sûr. Un brevet Apple similaire datant de 2019 a suggéré que la société travaillait sur un nouvel Apple Pencil qui inclurait un écran. L'hypothèse était que l'affichage pourrait alerter les utilisateurs quant à la couleur qui serait appliquée lors de l'utilisation, une sorte d'aperçu qui a finalement pris la forme de la fonctionnalité de survol de l'Apple Pencil sur l'iPad Pro M2.



Qui plus est, la détection de couleur par capteur a déjà été évoquée. En 2020, un brevet prévoyait déjà cela, mais de manière moins pointue.



Comme toujours, il est important de se rappeler que les brevets d'Apple ne sont pas toujours synonymes de sorties de produits ou de fonctionnalités. Les ingénieurs d'Apple déposent énormément de demandes afin de sécuriser leurs futurs développements, mais aussi parfois pour brouiller les pistes.



Enfin, rappelons qu'Apple n'a pas mis à jour l'Apple Pencil depuis plus de quatre ans, le dernier étant l'Apple Pencil 2, et il est possible qu'une version améliorée arrive prochainement.