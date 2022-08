L'Apple Watch pourrait aider à détecter les symptômes d'une crise cardiaque

Jusqu'ici, l'Apple Watch a sauvé de nombreux clients Apple qui lui ont fait confiance, en plus des détections de chutes, la montre connectée a un talent exceptionnel pour trouver une fibrillation auriculaire en observant votre rythme cardiaque. Toutefois, une recherche récemment publiée affirme qu'on sous-estime l'ECG de l'Apple Watch.

Des chercheurs ont fait une découverte

La capacité d'électrocardiogramme (ECG) des modèles Apple Watch Series 4, 5, 6 et 7 a été étudiée par des chercheurs du Texas Heart Institute pour faciliter le diagnostic des symptômes de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est restreint, empêchant l'oxygène d'atteindre une partie du muscle cardiaque.



C'est une évidence, le temps qui s'écoule entre l'apparition des symptômes et l'intervention médicale influe sur le pronostic d'une crise cardiaque. La majorité des personnes victimes d'un infarctus du myocarde n'arrivent pas à temps à l'hôpital, et celles qui y parviennent ne survivent souvent pas à la première heure.

Selon l'étude, l'Apple Watch pourrait jouer un rôle capital pour donner une évaluation crédible du risque de crise cardiaque dès l'apparition des symptômes, l'utilisateur pourrait alors être averti qu'il doit se rendre dans un centre hospitalier en urgence.

Une prise en charge plus rapide par des professionnels de santé permet de considérablement réduire le risque d'une crise cardiaque.



Apple ne l’indique pas dans sa communication, mais de multiples tests ont démontré que l'Apple Watch peut recueillir des données ECG qui identifient le décalage ST, ce qui a amené les chercheurs à conclure que la montre connectée d'Apple a un potentiel pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Bien sûr, cette étude n'est pas suffisante pour dire "l'Apple Watch peut avertir d'une crise cardiaque à venir", des tests supplémentaires en cliniques et avec des participants volontaires sont indispensables pour donner ce mérite à la montre.

Apple Watch VS équipement professionnel

Apple ne cesse de le répéter, en 2022, une Apple Watch ne peut pas remplacer un équipement médical et elle ne pourra probablement jamais le faire. En réalité, Apple estime que sa montre connectée peut toutefois servir de pré-diagnostic, elle permet aux clients d'être informé sur leur état santé et de la nécessité d'intervenir quand la situation se dégrade.



On voit d'ailleurs la différence sur le "sérieux" d'un équipement pour diagnostiquer un infarctus de myocarde :

Chez un médecin : l'électrocardiogramme se réalise avec 12 dérivations.

Avec une Apple Watch : l'électrocardiogramme se réalise avec une dérivation qui exploite l'électrode positive au dos de l'Apple Watch et l'électrode négative qui se trouve dans la Digital Crown.

Il sera intéressant de voir comment cette est perçue à l'Apple Park, est-ce que le géant californien va prendre en compte cette découverte ? Tous les jours, des ingénieurs et scientifiques collaborent pour les fonctionnalités santé de l'Apple Watch afin d'offrir toujours plus de perfection et d'avancée technologique aux consommateurs !