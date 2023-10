L'Apple Watch peut-elle jouer un rôle dans la surveillance de l'arythmie chez les enfants ?

L'Apple Watch propose des fonctionnalités fantastiques pour le suivi de sa santé, on pense par exemple à la surveillance du rythme cardiaque ou encore à la vérification du taux d'oxygène dans le sang. Toutefois, l'Apple Watch aurait-elle des atouts cachés ? C'est ce que veut savoir une nouvelle étude de Stanford qui cherche à découvrir si la montre connectée d'Apple peut servir à surveiller l'arythmie chez les enfants.

L'Apple Watch n'a peut-être pas livré tous ses secrets

L'arythmie, un trouble du rythme cardiaque, peut présenter des dangers chez les enfants, en perturbant la manière dont leur cœur bat et, dans certains cas, en provoquant des complications graves. Dans ce contexte, la surveillance précise et continue de la fréquence cardiaque des jeunes patients est cruciale. L'Apple Watch, connue pour ses fonctions de suivi de la santé, pourrait-elle jouer un rôle dans cette surveillance ? Une initiative récente entre l'Université de Stanford et Apple se penche sur cette question.



La collaboration entre Stanford et Apple n’est pas nouvelle, elle a une longue histoire dans le domaine de la recherche. Récemment, ces deux entités ont annoncé une étude diagnostique, visant à évaluer le potentiel de l'Apple Watch dans la détection des arythmies chez les enfants et les jeunes âgés de 6 à 21 ans. Intitulée « Tirer parti des technologies portables pour la détection de l'arythmie chez les enfants - The PAW (Pediatric Apple Watch) Study », cette étude vise deux objectifs principaux : mesurer la précision de l'Apple Watch dans le suivi de l'ECG pour la fréquence cardiaque chez les enfants et examiner si une surveillance prolongée avec cette montre peut révéler des arythmies que la surveillance clinique à court terme n'a pas détectées.

Beaucoup de jeunes participants pour cette étude

Actuellement, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la fonction ECG et le capteur de fréquence cardiaque de l'Apple Watch pour les adultes de 22 ans et plus. Toutefois, l'efficacité et la précision de ces fonctions chez les individus de moins de 22 ans restent peu étudiées. L'étude PAW vise donc à combler cette lacune.

Au cours de cette étude, 100 enfants et jeunes adultes seront équipés d'une Apple Watch pendant une longue période de six mois. Les chercheurs compareront ensuite les données d'arythmie recueillies par l'Apple Watch avec celles obtenues à l'aide d'un « moniteur de rythme clinique standard », afin d’évaluer la précision et l’utilité de la montre dans un contexte pédiatrique.



Cette initiative n'est pas la première collaboration entre Stanford et Apple dans le domaine de la santé cardiaque. Ils ont déjà mené l'étude Apple Heart sur une durée de huit mois, impliquant plus de 400 000 participants, tous équipés d'une Apple Watch. Cette précédente collaboration a permis d'explorer l’efficacité de l’Apple Watch dans la surveillance cardiaque des adultes.



Source