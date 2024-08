Un Apple Pencil Pro repéré sur le site japonais d'Apple

À moins de vingt-quatre heures du keynote "Let Loose", les indices pointant vers un nouvel Apple Pencil se multiplient. Cette fois, c'est carrément l'un des sites Apple qui vend la mèche avec une référence à un « Apple Pencil Pro ». C'est dans le code source de la page d'accueil d'Apple.com au Japon que l'on peut lire ce nom jusqu'à présent inédit.

Un Apple Pencil Pro

Dans le code source du site japonais d'Apple.com, la bannière de la page d'accueil de l'événement décrit l'image d'en-tête du logo comme un créateur tenant un « Apple Pencil Pro ». La découverte a été repérée pour la première fois par ribu_ap712 sur X.

Le nom Apple Pencil Pro est une première, et, après vérification, il n'apparaît pas dans le code des versions américaine et française du site. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une erreur de copie sur le site japonais, ou qu'il s'agisse d'un lapsus accidentel. C'est aussi possible que ce soit volontaire, pour amuser les fans.



Sur le site français, on peut lire :

Du papier de couleur verte, jaune, orange et bleue est plié de façon à former le logo Apple. À l’intérieur du logo, une main tient un Apple Pencil prêt à dessiner. La pointe appuie sur le fond du logo, faisant jaillir vers le haut des taches éclatantes de couleur orange et rose. La main fait tourner l’Apple Pencil entre le pouce et l’index. Un tourbillon de gouttes de couleur rose, orange et blanche suit le mouvement de l’Apple Pencil, qui fait légèrement remuer le papier. La tige du logo Apple est constituée de gouttes de rose, de bleu et de violet qui flottent en suspens. Quand quelqu’un tient le pointeur au-dessus du logo, un effet de gomme animé apparaît. Quand la personne balaye l’écran, le contenu en-dessous disparaît comme si le pinceau effaçait le logo dans un mouvement de balayage. Quand plus de 50 % du logo est effacé, le logo se transforme en un nouveau logo – il existe six designs de logo en tout. Quand moins de 50 % du logo est effacé, le logo initial se rétablit.

Que le terme "Apple Pencil Pro" soit exact ou non, il est certain qu'un nouveau stylet Apple sera annoncé demain. Selon les fuites et les indices dans iPadOS 17.5 bêta, le nouveau modèle sera doté d'un nouveau geste de pression avec retour haptique, qui facilitera l'accès aux actions contextuelles pendant le dessin.



Si Apple utilise l'adjectif "Pro" pour son nouvel accessoire, c'est qu'il sera exclusif à l'iPad Pro.

Les autres nouveautés "iPad"

Justement, parallèlement au nouveau Pencil, Apple devrait annoncer une flotte de nouveaux iPad Pro 2024 et iPad Air 6. Les nouvelles tablettes Pro devraient être dotées d'écrans OLED de pointe, de la toute nouvelle puce M4 et d'un design industriel raffiné. Le nouvel iPad Air de 6ème génération sera disponible pour la première fois dans une taille d'écran plus grande de 12,9 pouces. Il en profitera pour passer à la puce M2.



En outre, la firme doit lancer un Magic Keyboard deuxième génération, tout en aluminium.



Pour en avoir le coeur net, rendez-vous demain sur iPhoneSoft, à la rubrique "Keynote".