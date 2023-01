Un superbe rendu du casque AR/VR d'Apple avec une batterie externe

Alors que le prochain produit majeur d'Apple approche à grand pas, le fameux casque de réalité mixte, les rumeurs s'intensifient. Mieux, pour imaginer ce à quoi nous pouvons nous attendre, les designers s'y mettent avec des concepts toujours plus saisissants. Comme repéré par nos confrères de iPhoneInCanada, le dernier rendu du casque AR/VR par Marcus Kane vaut le détour !

Voici à quoi va ressembler le casque Apple

Les derniers rendus conceptuels du casque "Reality Pro" d'Apple imaginent un design léger, un style façon lunettes de ski et une batterie connectée.

Marcus Kane, un designer chez Hyperware, a partagé sa dernière création sur Twitter et sur Behance, avant de la retirer du réseau social de l'oiseau bleu sans explication. Il s'agit en réalité d'une mise à jour de sa vision des Apple Glass, mais ici agrémentée d'une batterie externe, un élément que l'on a entendu récemment à la rubrique "rumeurs".

Selon la récente déclaration de Mark Gurman, analyste réputé autour d'Apple, le fonctionnement du casque de réalité mixte de la marque californienne reposerait en partie sur une batterie externe de la taille d'une paire d'iPhone 14 Pro Max empilés l'un sur l'autre.

Vous l'aurez aisément deviné, le fait de déplacer la batterie à l'extérieur de l'appareil réduit considérablement l'encombrement du casque. D'autant que batterie n'alimenterait l'appareil que pendant deux heures sur une seule charge...

Dans un autre message, Kane a spéculé sur la possibilité que le casque dispose de MagSafe pour la recharge :

Je pense que nous verrons MagSafe soit à l'arrière du casque, soit sur le bloc d'alimentation, mais pas les deux. Ma supposition est qu'il se déconnectera à l'arrière du casque et que vous devrez acheter des packs de batteries Apple pour qu'il ait le connecteur propriétaire.

Pour mémoire, rappelons que le premier casque AR/VR d'Apple devrait être un produit de niche, très haut de gamme, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année et qui coûtera entre 2 000 et 3 000 dollars. Il fonctionnera sous le nouveau système d'exploitation "xrOS" d'Apple et sera doté de nombreux composants de pointe, depuis les deux écrans OLED 4K jusqu'à un ensemble de plus d'une quinzaine de modules caméra, en passant par la fonctionnalité de suivi oculaire. Parmi les usages, outre de nouvelles applications sous iOS 17, le casque permettrait d'avoir un écran secondaire géant sur Mac. Le nom du produit serait enfin "Reality Pro".