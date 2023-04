Casque Apple : un port MagSafe pour la batterie et un port USB-C pour les données

Encore et toujours le casque de réalité mixte d'Apple. Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman a fourni quelques détails supplémentaires sur le fonctionnement du prochain produit majeur de l'entreprise, qui devrait être dévoilé lors de la conférence WWDC 23 en juin. Cette fois, il s'agit de la connectique.

MagSafe et USB-C

Notre confrère explique que le casque comporte deux ports : un port USB-C pour le transfert de données et un port magnétique propriétaire pour attacher la batterie. Cette dernière est nécessaire au fonctionnement de l'appareil et ressemble apparemment à la batterie MagSafe par sa taille et sa forme. Elle offre une autonomie d'environ deux heures.

Concept Apple Headset © Hyperware

En s'appuyant sur une batterie externe, le casque lui-même est évidemment plus léger, le poids étant ainsi déporté. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut un fil disgracieux pendant l'utilisation, et l'utilisateur est censé garder la batterie sur lui, par exemple dans une poche de pantalon.



Étant donné l'autonomie de deux heures, les utilisateurs du casque Apple devront sans doute se procurer plusieurs batteries pour profiter de sessions prolongées en réalité augmentée et réalité virtuelle. Le journaliste américain souligne que la batterie et le câble sont d'un seul tenant et ne peuvent être séparés, ce qui nous rappelle la conception du premier HomePod. Le câble se fixe à un port magnétique sur le casque, qui se verrouille par un mouvement de rotation lors de l'insertion. De quoi assurer une bonne tenue.

Un casque haut de gamme

Si nous n'en apprendrons pas plus aujourd'hui, il convient de rappeler les dernières rumeurs à propos du premier casque de réalité étendue (ou réalité mixte) d'Apple. L'appareil lui-même devrait être un produit très cher, en verre et fibre de carbone, doté de deux écrans 4K (un pour chaque œil), d'une douzaine de capteurs et de caméras permettant un suivi précis des gestes de la main et des yeux, et alimenté par une ou deux puces M2.



Les différentes fuites suggèrent un prix compris entre 2 000 et 3 000 dollars, avec un nom marketing de type "Reality Pro". Nous avons déjà évoqué les applications disponibles au lancement, ainsi que certaines caractéristiques du système d'exploitation xrOS.



Apple devrait annoncer son premier casque AR/VR le 5 juin, lors de sa conférence annuelle des développeurs. Elle lancera en même temps la première bêta d'iOS 17, entre autres.