iFixit démonte le HomePod de deuxième génération en vidéo

Après les premiers YouTubers, le célèbre site de réparation iFixit a démonté à son tour le HomePod de deuxième génération qu'Apple a mis dans les rayons la semaine dernière. Outre la vérification de la fiche technique de l'enceinte intelligente, les experts du bricolage ont partagé une vidéo de démontage de l'appareil et ont testé sa réparabilité.

Mieux que l'original

Le HomePod 2 ressemble énormément au HomePod original, mais Apple en a profité pour revoir la conception interne, le rendant plus réparable notamment en utilisant moins de colle. Avec le HomePod original, iFixit avait dû recourir à des outils de découpe spéciaux, mais la nouvelle version est plus facile à ouvrir et à démonter.

Il n'y a pas de grandes surprises à l'intérieur du HomePod, iFixit ayant localisé le processeur S7 repris des Apple Watch, les LED qui s'affichent à travers l'écran en haut, un grand woofer interne de 10 centimètres, une carte d'amplificateur, un dissipateur thermique, une alimentation électrique et cinq tweeters. Sur l'ancien modèle, il y en avait sept, mais la qualité sonore n'est pas dégradée pour autant, comme en attestent les premiers avis.



L'examen du woofer (qui s'occupe des graves) est intéressant car iFixit est capable de montrer à quel point il bouge, même lorsque le volume n'est pas au maximum. Une fois tous les composants audio retirés, le capteur d'humidité et de température est visible tout en bas du HomePod 2023. C'est exactement le même capteur qui se trouve dans le HomePod mini et qui a été activé deux ans après son lancement



Dans l'ensemble, iFixit a déclaré que le HomePod 2 était étonnamment facile à démonter, simplement parce qu'Apple a limité au maximum le recours à la colle. Ceux qui veulent réparer leurs propres HomePods devraient être en mesure de le faire.

