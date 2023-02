Le HomePod 2 a été démonté par un Youtuber

Apple a dévoilé son nouveau HomePod de deuxième génération le mois dernier, et l'enceinte intelligente a été mise en vente en France le vendredi 2 février.



Comme d’habitude, après les tests et avis, nous avons désormais droit au démontage du HomePod 2023 d'Apple sur le web. Il y a en déjà plusieurs mais celui duYouTuber Brandon Geekabit est à la fois accessible et complet.

Les entrailles du nouveau HomePod 2

À l'extérieur, le nouveau HomePod arbore une esthétique similaire à celle de son prédécesseur. Les différences les plus évidentes incluent l'écran tactile à l’affichage plus large qui est inséré au lieu d'un léger dôme sur le dessus et le cordon d'alimentation amovible.

À l'intérieur, cependant, le HomePod est passé de sept tweeters sur le modèle 2018 à cinq sur le modèle 2023, et de six microphones Siri de champ lointain à quatre. Bien qu'il ait moins de composants que le HomePod original, le nouveau modèle gagne de nouveaux capteurs de température et d'humidité. Les tweeters du HomePod de deuxième génération sont complétés par un woofer de 10 centimètres à haute excursion.



Le démontage du HomePod 2 commence par le bas, avec la base adhésive qu'il faut d'abord retirer. Rappelons d’ailleurs que la version blanche de cette itération laisse des traces sur les surfaces en bois.



En retirant la base, on découvre des points de contact de diagnostic en or entourés de cinq vis TR6 Torx qui doivent être retirées. Une fois ces vis ôtées, vous pouvez retirer la plaque métallique pour accéder aux cordons de serrage qui fixent les deux couches de mailles du nouveau HomePod.

En coupant les cordons, vous pourrez retirer les deux "habits" et continuer à désosser la bête. Le démontage du nouveau HomePod nécessite des tournevis Torx TR6, T6, T3 et T5. À la fin, on finit par tomber sur les cinq tweeters positionnés juste sous le capot. Au final, l’opération a été grandement simplifiée sur ce nouveau modèle, permettant éventuellement de réparer soi-même l'appareil en cas de panne :

Cette année, le démontage est beaucoup plus facile et il semble que les pièces soient décemment remplaçables.

Une bonne nouvelle car, en cas de panne, Apple demande 279 € (29 € pour la franchise d'AppleCare+) pour changer l'enceinte vendue 349 euros...



Pour terminer, voici la vidéo complète de démontage ci-dessous :