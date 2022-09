Un superbe rendu de l'Apple Watch Pro signé Zelbo et Ortolani

Apple va probablement dévoiler l'Apple Watch Pro lors de son événement de rentrée ce soir à 19 heures. Annoncé récemment par les rumeurs, la future montre haut de gamme a été aperçu dans plusieurs fuites, notamment grâce à des accessoires et des schémas. Mais pour se faire une idée plus précise, rien de mieux qu'un rendu 3D complet en action.

Un concept magnifique de l'Apple Watch Pro

Les graphistes Ian Zelbo et Parker Ortolani ont créé des rendus étonnants de l'Apple Watch Pro, allant même jusqu'à intégrer des cadrans redessinées.

Apple Watch Pro - Extremely new. Guarded for you. #AppleEvent

In collaboration with @ParkerOrtolani pic.twitter.com/3xJ4Grj2tJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 6, 2022



Les deux compères ont basé leurs rendus sur des fuites de conception assistée par ordinateur (CAO) et des informations partagées par Mark Gurman de Bloomberg dimanche.

On s'attend à une montre physiquement plus grande, avec un boîtier de plus de 47 mm voire 49 mm selon les sources et un écran de deux pouces. La surface de l'écran sera plate, plutôt qu'arrondie comme sur les modèles existants, probablement pour mieux protéger le verre contre les chocs. Le matériau du boîtier utilisé par Apple serait du titane, le tout avec une batterie plus imposante pour prolonger l'autonomie.



Sur un côté, on peut voir deux ouvertures, une longue et une plus ronde et plus ovale. L'une est susceptible d'être destinée au haut-parleur, qui se trouve au centre de ce côté sur les modèles actuels. Sur le côté opposé, on retrouve la couronne numérique avec un bouton latéral et le microphone.



Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle couronne digitale - qui semble plus grande que les modèles précédents et qui est en quelque sorte protégée par le bouton latéral. Cette protubérance pourrait être un clin d'œil à la montre Nautilus, qui est la montre préférée de l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive.

Les nouveautés de l'Apple Watch Pro ?

En dehors de la puce S8, du capteur de température corporelle et des fonctions de santé pour les femmes, cette montre haut de gamme et robuste serait destinée aux athlètes de haut niveau comme les vététistes, les randonneurs et les marathoniens. Dotée d'un écran nettement plus grand, elle présentera des cadrans redessinés, davantage de statistiques de suivi de la forme et de la santé, une batterie plus grande et le mode basse consommation amélioré permettant d'utiliser quelques applications.



Cette tocante ne plaira probablement pas à tous les clients, car elle sera plus grande que la plupart des poignets d'après Mark Gurman. D'ailleurs, les anciens bracelets ne seront pas vraiment compatibles.



Enfin, la montre "Pro" d'Apple coûterait au minimum 900 euros, dépassant ainsi l'Apple Watch Edition actuelle en termes de prix. À titre de comparaison, les montres haut de gamme de Garmin coûtent entre 1 000 et 1 500 euros. Rendez-vous ce soir à 19 heures sur notre page keynote pour suivre la conférence en français et en direct, comme chaque évènement Apple depuis 2008 !