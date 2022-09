Les coques pour Apple Watch Pro montrent un design plat et un nouveau bouton

Cette année, Apple se préparerait, selon les rumeurs les plus crédibles, à lancer trois nouveaux modèles de montres connectées, dont l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch SE de deuxième génération et une nouvelle Apple Watch Pro qui devrait attirer toute la lumière. Cette dernière aurait, un peu comme les iPhone 14 Pro, le droit à des nouveautés exclusives dont un design différent, une durabilité accrue, et une meilleure autonomie. Tout cela pour attirer les aventuriers et les sportifs de haut niveau.

Les premiers accessoires pour l'Apple Watch Pro

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, l'Apple Watch Pro fera ses débuts avec un tout nouveau design, une première depuis la Series 4 en 2018 qui avait proposé de nouvelles tailles et des bords plus arrondis. Aujourd'hui, de nouvelles fuites nous donnent une meilleure idée du robuste nouveau modèle Pro avant l'heure.



Trois images, deux tweetées par le leaker Sonny Dickson, l'autre postée sur Weibo par l'utilisateur UnclePan, qui ont tous deux partagé des informations précises dans le passé, prétendent présenter des accessoires pour la future Apple Watch Pro en titane, des coques pour être précis.

UnclePan note dans son message que "la Pro n'est pas carrée au sens traditionnel du terme, mais un possède une nouveau facteur de forme". Les étuis laissent effectivement entendre que le corps principal de la montre sera arrondi, tandis que le bord supérieur qui intègre l'écran sera plat, peut-être pour fournir une meilleure protection globale contre les chocs.



Il y a également plusieurs découpes suggérant des boutons plus grands et plus saillants sur la droite, associés sur la gauche à ce qui semble être des ouvertures individuelles plus grandes que d'habitude - une ronde, une en forme de pilule - où les fines lamelles du haut-parleur de l'appareil sont habituellement situées. Apple pourrait intégrer un nouveau bouton physique sous la couronne, à la place de l'évent pour le haut-parleur habituel. On ne sait pas à quoi il pourrait servir, mais il est facile d'imaginer qu'il serait programmable pour lancer son exercice favoris par exemple.

Avant la sortie de l'Apple Watch Series 7, de multiples rumeurs suggéraient qu'Apple travaillait sur un design rafraîchi avec des bords plats similaires à ceux de l'iPhone 13 et de l'iPad Pro, mais cela ne s'est finalement pas produit. Les rumeurs suggèrent maintenant que l'Apple Watch Pro pourrait présenter une sorte de design similaire avec un écran plat, sans toutefois rendre la tocante carrée.



La nouvelle Apple Watch Pro serait dotée d'un écran nettement plus grand (47 mm), sur lequel les utilisateurs pourront afficher simultanément davantage de données de fitness et de suivi de la santé. En toute logique, le modèle Pro sera également doté de cadrans redessinés et d'un nouveau mode basse consommation qu'elle partagerait avec l'Apple Watch 8, elle qui conserverait le même design que l'Apple Watch 7.



On s'attend également à ce que l'écran soit plus résistant aux chocs et à ce que la batterie soit plus grande pour permettre des séances d'entraînement plus longues. Par conséquent, la firme de Cupertino serait tarifée bien plus haut, à savoir 900 euros minimum.

Un keynote dans deux jours

Apple devrait annoncer la gamme de l'iPhone 14 lors d'un keynote au Steve Jobs Theater mercredi. Parallèlement aux nouveaux iPhones et modèles d'Apple Watch, Apple devrait également dévoiler de nouveaux écouteurs AirPods Pro.