Apple Watch Pro : vous ne pourrez pas utiliser vos anciens bracelets

Lors de l'Apple Event du 7 septembre prochain, Apple dévoilera la nouvelle gamme Apple Watch Series 8. Cependant, comparé aux précédentes années, nous pourrons retrouver un modèle "Pro" dédié aux amateurs de sports extrêmes, celle-ci aura un écran plus grand et utilisera des matériaux qui repoussent la résistance à son maximum. Si dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle qu'Apple répond à une demande récurrente de certains clients, le géant californien devrait annoncer une mauvaise surprise en ce qui concerne la compatibilité des bracelets !

L'Apple Watch Pro ne devrait pas être compatible avec les bracelets actuellement commercialisés

C'est un coup dur pour les clients Apple qui possèdent chez eux une collection de bracelets pour Apple Watch, si jusqu'ici ils avaient pu les utiliser sur toutes les générations de la montre connectée, la firme de Cupertino devrait mettre un stop avec l'Apple Watch Pro. En effet, pour son modèle "Pro", Apple n'aurait pas réussi à conserver la compatibilité avec tous les bracelets qui ont été vendus depuis la première génération d'Apple Watch.



Ce petit "raté" probablement involontaire de la part du géant californien est en raison du design "carré" de l'Apple Watch Pro, cette information vient d'un message publié sur Weibo par l'utilisateur UnclePan, qui est reconnu pour sa fiabilité dans de précédentes indiscrétions. La taille de l'Apple Watch a progressivement augmenté au fil du temps (pour suivre la tendance et la demande des consommateurs), mais Apple a continué à prendre en charge les anciens bracelets de l'Apple Watch. Les clients ont toujours pu renouveler leur Apple Watch et conserver leur bracelet avec le nouveau modèle sans avoir à en acheter de nouveaux grâce à la rétrocompatibilité.

Qu'on se rassure, cela va concerner exclusivement l'Apple Watch Pro

Comme vous le savez, Apple va annoncer deux gammes distinctes d'Apple Watch dans quelques jours, nous aurons :

L'Apple Watch Series 8

L'Apple Watch Pro

L'Apple Watch SE 2

Une approche déjà réalisée dans le passé avec l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE, un modèle d'entrée de gamme dédiée aux clients ayant un budget plus restreint.

La bonne nouvelle, c'est que l'Apple Watch Series 8 aura toujours la possibilité de réutiliser les anciens bracelets, vous n'aurez pas besoin d'acheter un nouveau bracelet ou d'utiliser obligatoirement celui-ci fourni dans le packaging lors de l'achat. En réalité, seule l'Apple Watch Pro vous forcera à prendre un nouveau bracelet.



Il est prévu que la nouvelle Apple Watch "Pro" soit commercialisée pour les utilisateurs qui recherchent une Apple Watch robuste et résistante, ainsi qu'auprès des athlètes. Dans ce contexte, Apple pourrait décider de proposer une toute nouvelle gamme de bracelets Apple Watch destinés aux athlètes professionnels et compatibles uniquement avec le modèle Apple Watch "Pro".



Pour Apple, c'est une bonne chose, puisque ce sera l'occasion d'inciter ses clients à investir dans de nouveaux bracelets qui sont généralement coûteux sur l'Apple Store en ligne. Les accessoiristes y trouveront également leur bonheur, car ils pourront lancer des bracelets spécifiquement conçus pour l'Apple Watch Pro.