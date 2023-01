Casque de réalité mixte d'Apple : interface à la iOS, batterie externe, vidéos VR, apps...

Le casque AR/VR tant attendu d'Apple devrait faire ses débuts en 2023, et les rumeurs concernant le produit s'intensifient. Aujourd'hui, Bloomberg partage plusieurs détails sur l'interface du casque, les applications qu'il comportera et son fonctionnement. Une salve très intéressante qui nous en dit plus sur ce produit très attendu par les fans.

xrOS comme iOS ?

Tout d'abord, nos confrères expliquent que l'interface du casque de réalité mixte d'Apple, dont le nom serait xrOS, sera "de type iOS" et comprendra "de nombreuses fonctions" que l'on peut trouver sur l'iPhone et l'iPad. Mieux, le casque pourra également être utilisé comme un écran externe pour un Mac. Les utilisateurs pourront utiliser un clavier physique, un trackpad et une souris pour interagir avec leur Mac tout en visualisant son écran en réalité virtuelle.

En raison de la ressemblance de l'interface avec celle d'un iPhone ou d'un iPad, l'utilisation du casque sera "familière aux clients d'Apple". Un écran d'accueil avec des icônes d'applications réorganisables et une personnalisation des widgets sera disponible.

Un condensé de technologie

Un "argument de vente majeur" du casque sera le suivi des yeux et des mains, qu'Apple mettra en œuvre en utilisant des caméras externes qui peuvent suivre les mains et les yeux des utilisateurs. Selon Bloomberg, l'utilisateur du casque pourra le faire fonctionner en sélectionnant d'abord un élément sur l'écran en le regardant, puis en l'actionnant par des gestes. Apple n'utilisera pas de contrôleur physique, contrairement à d'autres options de casque.

Réalité mixte

Le casque, qui s'appellera probablement "Reality Pro", sera capable de basculer entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors que la première est un environnement entièrement virtuel qui masque l'environnement du porteur, la seconde superpose des objets virtuels au monde réel. Les caméras extérieures du casque seront utilisées pour les fonctions de réalité augmentée, et un bouton de commande ressemblant comme la Digital Crown de l'Apple Watch servira à passer de la VR à la AR.

Priorité à FaceTime

Avec l'ajout d'espaces de réunion et de fonctions de chat vidéo basées sur FaceTime, la vidéoconférence sera une priorité pour Apple. Pour les réunions interactives, le visage réel et le corps entier d'un utilisateur seront rendus en réalité virtuelle, et des avatars réalistes seront disponibles pour les conversations en tête-à-tête. FaceTime utilisera des icônes moins complexes, comme Memoji, lorsqu'il y aura plusieurs utilisateurs.

Des contenus VR sur Apple TV+

Parallèlement à la mise à jour des programmes et des films d'Apple TV pour qu'ils soient compatibles avec le casque, Apple développe des contenus VR avec des partenaires du monde des médias tels que Disney et Dolby. L'objectif d'Apple est d'offrir aux téléspectateurs l'expérience de regarder un écran géant dans un environnement comme un désert ou l'espace.

Les premières apps

Safari, Photos, Mail, Messages, Apple TV, Apple Music, Podcasts et Calendrier ne sont que quelques-unes des applications qui seront disponibles, et le casque disposera d'un App Store distinct pour les médias tiers. Siri et le clavier d'un iPhone, iPad ou Mac fonctionneront pour la saisie de texte. Apple travaille sur une fonction de frappe virtuelle, mais elle ne devrait pas être prête pour le lancement.

Compatible avec les lentilles

Pour ceux qui portent des lunettes, Apple fournira des lentilles personnalisées qui pourront être placées dans le boîtier, et Apple s'attend à ce que les utilisateurs portent des AirPods pour obtenir une expérience audio équivalente à l'expérience visuelle offerte par le casque, bien qu'il soit doté de haut-parleurs intégrés.

Une batterie externe

Comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes, le casque sera doté d'une batterie externe pour éviter qu'il ne surchauffe sur le visage de l'utilisateur en raison des puces Mac haut de gamme utilisées pour l'appareil. La batterie est à peu près de la taille de deux modèles d'iPhone 14 Pro Max empilés l'un sur l'autre et elle peut faire fonctionner le casque pendant environ deux heures.

Conclusion

Bloomberg n'a pas évoqué les rumeurs concernant les écrans microLED 4K, le suivi de l'iris et autre. En tout cas, le casque sortira bien cette année à un prix très haut perché, probablement 3000 euros. Aïe !