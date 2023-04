Le casque de réalité mixte d'Apple est prêt pour la production

Le casque de réalité mixte d'Apple est entré dans le sprint final et s'apprête à passer en "phase de livraison de la chaîne d'approvisionnement ", rapporte nos confrères de l'Economic Daily News de Taïwan. Une bonne nouvelle qui devrait rassurer clients et investisseurs, tous ayant les yeux tournés par la WWDC 23 pour la présentation.

La production va démarrer

GIS, une filiale de Foxconn, est apparemment incluse dans la chaîne d'approvisionnement de l'appareil pour assurer le laminage des lentilles. GIS s'occupe déjà des écrans laminés d'iPad pour Apple et se targue d'un taux de rendement élevé. Jusqu'à présent, on pensait que Foxconn était exclu de la chaîne d'approvisionnement du casque, l'entreprise chinoise Luxshare étant le seul assembleur.

Concept Apple Reality Pro © Marcus Kane

GIS exploiterait une ligne de production dédiée au laminage des lentilles du casque dans une usine située à Chengdu, en Chine. Conformément à d'autres rapports, le calendrier de mobilisation de la ligne de production du fournisseur indique que le casque de réalité mixte d'Apple sera dévoilé lors de la WWDC 23 en juin, comme prévu, avant d'être lancé à la rentrée scolaire aux côtés des iPhone 15. GIS a déclaré publiquement qu'elle commencerait à expédier des appareils à l'interface du métavers à ses clients au cours du deuxième trimestre 2023, qui s'étend d'avril à juin.



L'implication de la société GIS pose apparemment les bases d'une participation plus large de Foxconn à la chaîne d'approvisionnement du casque Apple de deuxième génération. En février, il a été signalé que Foxconn espérait fournir le modèle le moins cher de la gamme de casques de deuxième génération d'Apple, d'ici 2025. Reste qu'il faut déjà lancer le premier modèle, un appareil haut de gamme certainement vendu près de 3000 dollars à cause de sa technologie avancée. Les premiers testeurs auraient été époustouflés par le casque AR/VR de la marque américaine, dont on connaît les premières applications.