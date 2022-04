Amazon prépare un casque de réalité mixte comme Apple

Alban Martin

Amazon semble travailler sur un dispositif de réalité étendue (XR) qui pourrait rivaliser avec les efforts similaires d'Apple, Meta, Google et Samsung, selon plusieurs offres d'emploi.



Amazon cherche à pourvoir des postes de haut niveau pour des spécialistes de la vision par ordinateur, des concepteurs, des directeurs de programme, des chefs de produit, des chercheurs et des technologues dans le domaine de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV).

La bataille des casques AR/VR fait rage

Une annonce pour un directeur de programme technique senior dans le domaine des nouveaux produits indiquait que le candidat embauché "développera un concept de recherche avancé sur la réalité augmentée pour en faire un produit de consommation magique et utile dans le monde entier", ce qui suggère que l'entreprise cherche à établir une nouvelle catégorie de produits. L'annonce a depuis été modifiée pour supprimer les références à la réalité étendue d'après les constatations du site Protocol.

Parmi les différents rôles recherchés par Amazon, un autre attire l'attention puisqu'il est lié aux "dispositifs XR/AR", expliquant que les personnes recrutées feront partie d'un "effort de développement entièrement nouveau" qui comprendra "le développement du code des premiers prototypes jusqu'à la production de masse". L'entreprise recherche également des concepteurs UX pour travailler sur "l'interface du système central ainsi que sur des applications pour les utilisateurs finaux allant des interfaces multimodales aux expériences de divertissement AR 3D", suggérant que les candidats doivent être capables de "penser dans l'espace, avec une expérience de conception 3D dans le domaine du motion design, de l'animation [et] de l'AR/VR, des jeux".



En mars, la société aurait d'ailleurs lancé un nouveau groupe "Futures Design" dirigé par Kharis O'Connell, qui a précédemment travaillé pour le fabricant de casques de réalité augmentée Meta View et pour Google, en aidant à concevoir des systèmes d'exploitation de réalité augmentée.



C'est la première fois qu'on évoque un tel appétit pour ce nouveau marché du côté d'Amazon qui voit probablement des concurrents comme Meta et Apple qui travaillent ardemment sur de futurs produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle compétitifs. Meta investit massivement dans la AR et la VR en s'appuyant sur sa filiale Oculus, et Google compterait environ 300 employés travaillant sur un casque AR qui, selon les rumeurs, utiliserait un ensemble de capteurs et de caméras pour projeter du contenu généré par ordinateur sur le monde réel. Chez Apple, les ingénieurs seraient encore plus nombreux sur le casque et les lunettes Apple Glass.



Après que Samsung ait pris du retard dans la commercialisation des appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle, en partie à cause de son "obsession" pour les smartphones pliables, l'entreprise serait en train de co-développer un appareil de réalité augmentée avec Microsoft et DigiLens, qui serait doté de la technologie des "hologrammes" et d'une puce Exynos.

Un produit Apple très haut de gamme

Si Apple devait lancer le premier assaut avant la fin de l'année, un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg a remis en cause le calendrier à cause de problèmes de surchauffe. Il faudra probablement patienter jusqu'en 2023 pour découvrir un casque de réalité mixte avec un système d'exploitation appelé realityOS. Pour 2000€ minimum, Apple proposerait un appareil léger, doté de deux écrans micro-OLED 4K, de 15 modules optiques, de deux processeurs principaux, d'une connectivité Wi-Fi 6E, d'un suivi oculaire, d'un mode AR transparent, d'un suivi des objets, de commandes gestuelles à la main, et plus encore. Reste à connaître le nom qu'Apple lui donnera : Apple Vision, Apple Reality, Apple Sight, ou autre...