Les entraînements Oculus VR vont avoir une synchronisation avec l'app "Santé" d'Apple

Il y a 42 min

AR/VR

Julien Russo

Si les casques de réalité virtuelle sont très souvent mis en avant dans l'univers du gaming, ils servent aussi pour les cours de fitness. Beaucoup de casques VR comme l'Oculus permettent de suivre des entraînements avec des coachs professionnels. Aujourd'hui, un rapport annonce une bonne nouvelle à venir prochainement.

Oculus x Santé d'Apple

Dès le mois prochain, les propriétaires de casques Oculus qui possèdent un iPhone vont pouvoir synchroniser les données de leur cours de fitness directement dans l'application "Santé" d'Apple. Cela permettra de tout centraliser dans la même application pour découvrir le nombre de calories brûlées et avoir un historique.



Le rapport qui nous vient du média CNET affirme que cela devrait débarquer en avril, le groupe Meta est en train de préparer un communiqué de presse pour annoncer cette petite révolution sur laquelle l'entreprise travaille depuis plus d'un an.

Il est expliqué que le traitement des données va d'ailleurs être modifié sous peu puisqu'avec les données qui iront vers d'autres applications, Meta devra réaliser des changements dans les conditions générales. Cependant, le transfert des données se fera toujours dans un état crypté et ne pourra pas être utilisé à des fins publicitaires :

(...) La synchronisation des données relatives à la condition physique avec l'application du téléphone signifie que l'on autorise le Quest à stocker ces données dans le nuage de Meta, ce qui constitue un changement par rapport à la manière dont Meta traitait précédemment ces données sur son casque VR. Meta promet que les données de fitness seront stockées dans un état crypté qui ne sera pas utilisé pour des publicités ciblées. Les données sur les casques Quest existants utilisant Move sont stockées localement, sur le casque.



Pour le groupe Meta, l'ouverture à des applications de Fitness d'entreprises tierces est une grande première, cela commencera avec l'app Santé d'Apple puis se déploiera progressivement vers d'autres apps comme celle de Google par exemple.



Avec son casque AR/VR qui sortira dans un avenir proche, Apple devrait proposer également des cours de Fitness en réalité virtuelle. On peut s'attendre à de belles choses de ce côté, n'oublions pas qu'Apple détient le service Fitness+ et une équipe de coach passionné qui enregistrent quotidiennement de nouveaux entraînements pour les centaines de milliers d'abonnés.