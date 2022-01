Apple Fitness+ : annonce de nouvelles séries d'entraînements et de Time to Run

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Services Apple

Guillaume Gabriel

1



La Pomme mise énormément sur son nouveau service Apple Fitness+ qui prend la forme de séries d'entrainements en vidéo, à diffuser sur son Mac, son iPad ou son Apple TV, tout en traquant vos efforts grâce à l'Apple Watch. Pour parfaire sa petite panoplie du parfait sportif, Apple n'hésite pas à mettre à jour son application pour ajouter de nouveaux exercices.

Et justement, la firme de Cupertino vient d'annoncer l'arrivée prochaine de nouvelles collections, ainsi que de Time to Run, la suite de Time to Walk.

De nouvelles collections et Time to Run sur Apple Fitness+

Pour ceux qui n'utilisent pas encore Apple Fitness+, les collections sont des sont des séries d'entraînements et de méditations sélectionnées dans la bibliothèque. On y retrouve un plan, permettant de respecter ses objectifs, tout en gardant la motivation.



Voici les six nouvelles collections à venir :

30-Day Core Challenge

Améliorez votre posture avec le Pilates

Perfectionnez vos positions d'équilibre en yoga

Courez votre premier 5 km

Renforcez votre dos, étirez vos hanches

Détendez-vous pour mieux vous coucher

Concernant Time to Run, une nouvelle expérience de course audio, similaire à Time to Walk, conçue pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs plus réguliers et plus performants, avec des parcours de course populaires dans certaines des villes les plus connues.



Lancement prévu le 10 janvier prochain !