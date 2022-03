Les créateurs de podcasts Apple vont avoir un accès complet à leurs statistiques

Face à une concurrence toujours plus agressive, Apple se doit d'innover dans son application de podcasts. S'il y a eu de récentes nouveautés du côté des utilisateurs, le géant californien apporte également du neuf sur l'interface de gestion des créateurs. En avant-première avant le déploiement, Apple dévoile un aperçu de la visibilité 2.0 que vont obtenir les créateurs de podcasts.

Des statistiques très détaillées

Dans un communiqué sorti il y a quelques heures, Apple annonce de bonnes nouvelles pour les personnes qui publient régulièrement des épisodes de podcasts sur l'application Apple Podcasts. Pour aider à améliorer la visibilité sur les statistiques et encourager les jeunes créateurs, la firme de Cupertino va bientôt mettre en ligne un impressionnant outil qui regroupera plusieurs données afin de mieux comprendre son audience.

Prochainement disponible dans Apple Podcasts Connect, les créateurs vont pouvoir obtenir les statistiques suivantes :

Le nombre de followers

Le nombre d'auditeurs

Les auditeurs engagés

Le nombre de lectures

Ajoutons à cela des graphiques qui vont inclure :

Le nombre de nouveaux followers par semaine

Le nombre d'heures d'écoutes par les abonnés et les non-abonnés

Et pour finir, des classements de géolocalisation :

Les pays qui sont les plus fidèles

Les villes qui écoutent le plus le podcast

Apple partage même un aperçu du tableau de statistiques qui sera visible dans l'onglet "Analytics" d'Apple Podcasts Connect, comme vous pouvez le constater ci-dessous, c'est très bien détaillé.

Cette nouveauté devrait énormément aider les créateurs de podcasts, ça leur permettra de comprendre quel type d'épisode (thématique, style de musique, sujet d'actualité...) intéresse le plus leur audience, mais aussi à quel moment de la journée un épisode réalise le plus de lectures ou génère le plus d'abonnements.

Les fichiers MP3 sont désormais acceptés

Autre bonne nouvelle pour les podcasts : Apple donne son feu vert pour l'upload des épisodes en MP3, l'ajout de ce format de compression audio était très attendu. Même si Apple prend déjà en charge les fichiers WAV et FLAC de haute qualité, beaucoup réclamaient une ouverture aux fichiers MP3, visiblement le géant californien a écouté sa communauté.

La personnalisation des bannières d'abonnement

Comme vous le savez, Apple offre depuis plusieurs mois l’opportunité de souscrire à un podcast, les créateurs peuvent désormais proposer en plus d'un simple "follow" un abonnement payant à renouvellement mensuel.

Si certains rencontrent des difficultés à convaincre leurs auditeurs d'investir 5€ par mois, Apple va leur donner un petit coup de pouce. En effet, il va devenir possible de personnaliser les bannières d'abonnement, les créateurs de podcasts pourront ajouter des messages promotionnels afin de mieux argumenter sur l'avantage de souscrire à l'abonnement payant.



Pour ceux qui manquent d'idées, Apple communique quelques exemples de messages qui peuvent aider à persuader les utilisateurs à payer un abonnement. Côté marketing, Apple a les bons conseils...

