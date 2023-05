Quelques caractéristiques du casque à réalité mixte d'Apple viennent de fuiter !

Dans la soirée du 5 juin 2023, Apple va réaliser un "One more thing", l'annonce d'un nouveau produit qui viendra rejoindre le grand catalogue. Ce nouveau produit, vous en entendez parler depuis quelques mois (et même plusieurs années), il s'agit bien évidemment d'un casque à réalité mixte, un casque qui vous proposera une expérience en réalité virtuelle et en réalité augmentée ! À quelques jours de la grande annonce, de nouvelles informations viennent de fuiter, on peut remercier l'analyste Ross Young qui nous offre ces détails en avant-première.

Quelles seront les technologies pour l'écran du casque ?

À seulement 6 jours de l'annonce officielle du casque à réalité mixte d'Apple, l'analyste Ross Young vient de publier une énorme fuite de plusieurs caractéristiques de l'écran qui sera intégré dans le casque AR/VR d'Apple. Comme on pouvait s'y attendre, Apple a choisi des composants et technologies haut de gamme, ce qui va faire flamber le prix final du casque, mais l'entreprise veut absolument proposer la meilleure expérience possible pour ses clients.



Selon Young, Apple prévoit d'inclure un écran micro-OLED pour offrir des contrastes élevés et une luminosité optimale. Ce type de technologie fournit des images nettes, vibrantes et réalistes, ce qui est essentiel pour une expérience immersive de réalité mixte. L'avantage des écrans micro-OLED, c'est aussi la faible latence d'affichage, Apple a probablement compris lors de la conception que proposer la latence la plus basse possible était important dans les applications de réalité mixte, où la synchronisation précise entre les mouvements de l'utilisateur et les images affichées est cruciale pour éviter tout effet de retard ou de décalage.

Autre révélation de Young, c'est la taille de l'écran micro-OLED, celui-ci devrait faire 1,41 pouce (mesuré en diagonale), on peut donc s'attendre à un large angle de vision, ce qui permettra à l'utilisateur de voir les contenus affichés même en regardant légèrement sur les côtés.



Apple devrait annoncer également fournir un rapport de contraste 4000:1 pour son casque à réalité mixte, les avantages vont être nombreux :

Une meilleure distinction entre les zones claires et sombres

Une plus grande immersion grâce à des images plus réalistes et immersives, les textures et détails seront plus nets et mieux définis

Une meilleure lisibilité des textes, ce qui permettra de faciliter la lecture dans une application, sur internet pour un artiste de presse...

Dernière déclaration de Ross Young, c'est sur la luminosité, Apple devrait proposer 5000 nits, soit bien plus que la majorité des casques VR concurrents. Bien sûr, nous pourrons réduire la luminosité dans les longues périodes d'utilisations pour éviter de se fatiguer les yeux trop rapidement.



Au-delà des caractéristiques, le catalogue actuel de l'App Store et les services d'Apple tels que Apple TV+ et Fitness+ joueront également en faveur de l'entreprise. Mark Gurman de Bloomberg affirme que le casque sera compatible avec toutes les applications iPad dès sa sortie de l'emballage. Même si l'objectif final est de poursuivre l'optimisation, le fait d'avoir accès à l'ensemble de la bibliothèque de l'App Store de l'iPad dès le départ constitue un atout considérable. Réponse lundi prochain avec le keynote !