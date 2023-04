Voici ce qu'on pourra faire avec le premier casque AR/VR d'Apple

Si vous nous suivez depuis nos débuts, vous savez peut-être que les rumeurs autour d'un casque AR/VR d'Apple ont commencé fin 2009, avec des brevets déposés en 2007. Cela fait donc presque seize ans que l'entreprise y travaille, et 2023 pourrait être l'année de la présentation. Depuis deux ou trois ans, les fuites et les rumeurs se sont intensifiées, à tel point que les analystes et experts s'accordent sur une présentation à la WWDC 23 en juin prochain. Au total, il y aurait plus de 350 brevets autour du casque de réalité mixte, un mélange entre réalité augmentée et réalité virtuelle.

Une expérience inédite chez Apple

Comme évoqué hier, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que le casque XR d'Apple comporterait notamment un câble USB-C, un port MagSafe ou encore une couronne numérique façon Apple Watch. Mais ce qui intéresse finalement le plus les utilisateurs, c'est l'expérience en elle-même. Le journaliste américain est revenu sur l'intégration logicielle avec Apple Music, le navigateur Safari, les photos, l'Apple TV, les appels FaceTime, et plus encore. Tout cela vient s'ajouter à certaines idées aperçues dans les brevets, comme l'extension d'un écran de Mac de manière spectaculaire en réalité virtuelle.



Gurman nous rappelle qu'il a fallu à Apple quelques années après l'arrivée de l'Apple Watch pour enfin concentrer l'appareil sur les fonctions de santé qui en ont fait le leader qu'il est aujourd'hui. Gurman laisse entendre que le casque XR d'Apple prendra probablement un certain temps avant de trouver une tendance dominante ou "une application qui tue".

Les cas d'utilisation

Au départ, voici ce qu'on pourra faire avec le casque sous xrOS :

Exécuter la plupart des applications existantes d'Apple en réalité mixte, qui associe la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Cela inclut Appareil photo, Contacts, FaceTime, Fichiers, Freeform, Livres, Courrier, Cartes, Messages, Musique, Notes, Photos, Rappels, Safari, Bourse, TV et Météo.

Une nouvelle application de bien-être axée sur la méditation, avec des graphismes immersifs, des sons apaisants et des voix-off.

Utiliser les centaines de milliers d'applications iPad tierces disponibles sur l'App Store, sans travail supplémentaire ou avec des modifications minimes.

Un nouveau portail permettant de regarder du sport en réalité virtuelle, dans le cadre de la stratégie d'Apple visant à diffuser des matchs et des informations en direct.

Une large place accordée aux jeux, y compris des titres de premier plan de développeurs tiers existants pour les autres appareils d'Apple.

Un moyen de regarder des vidéos en étant immergé dans un environnement virtuel, tel qu'une scène de désert ou dans le ciel.

Une fonction permettant d'utiliser le casque comme moniteur externe pour un Mac connecté.

Des salles de visioconférence et de réunion virtuelle avancées avec des fonctions d'affichage en temps réel et des fonctions d'affichage en temps réel.

De nouveaux outils de collaboration via l'application Freeform qui permettent aux utilisateurs de travailler sur des tableaux blancs virtuels et de revoir ensemble des documents.

Une nouvelle expérience Fitness+ axée sur la VR.

La possibilité de commander le casque avec les mains, les yeux et Siri.

Le sport avant tout

Bien que notre confrère ne pense pas qu'Apple ait trouvé une "killer app", il est tout à fait possible que le fait de regarder du sport en réalité virtuelle grâce à la technologie NextVR puisse constituer l'effet "whaou". Le casque d'Apple pourrait certainement enthousiasmer des millions de personnes dès le départ avec ce genre de fonctionnalité, d'autant que l'entreprise a fait l'acquisition des droits pour le base-ball (MLB), le football (MLS) et qu'elle discute plusieurs autres contrats comme la Premier League anglaise. Être le premier diffuseur sportif 3D aurait certainement de l'allure.

Le bureau étendu du Mac

Une autre fonction inédite qui pourrait enthousiasmer les clients est celle dans laquelle le casque pourrait fournir aux utilisateurs de macOS un écran plus grand pour travailler. Ce concept a été révélé pour la première fois dans un rapport de brevet en 2022.



Reste qu'il faut désormais patienter jusqu'à la WWDC23, si tout va bien. Rappelons en effet que le casque était déjà censé être présenté en 2021, avant d'être repoussé. Idem l'an passé.