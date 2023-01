Les AirPods Pro obligatoires pour le casque AR/VR ?

The Information a publié un article très intéressant sur les détails techniques concernant le premier casque VR/AR d'Apple, un produit largement couvert par les rumeurs depuis des mois et qui devrait finalement faire ses débuts publics cette année. Parmi les nouvelles informations, on découvre que le casque pourrait nécessiter des AirPods Pro pour fonctionner.

Un casque lié aux AirPods ?

La publication du jour rapporte le fait que la puce H2 à l'intérieur des AirPods Pro 2 prend en charge un mode de transmission à faible latence, qui est conçu pour fonctionner en collaboration avec la puce H2 à l'intérieur du casque. Bien que l'arceau soit doté de haut-parleurs intégrés, The Information affirme qu'Apple pourrait exiger que les AirPods soient utilisés pour communiquer avec d'autres personnes.

Le rapport indique que le casque grand public comprend des haut-parleurs pour le porteur de l'oreillette, mais que le son peut être entendu par les personnes à proximité. Par conséquent, pour des raisons de confidentialité, l'utilisation d'AirPods jumelés peut être requise pour les cas d'utilisation de communication afin que d'autres personnes ne puissent pas écouter les conversations.



Autre point intéressant, le casque Reality Pro serait doté d'un bouton sur le côté pour passer du monde réel au monde virtuel.



Il est également suggéré que seuls les AirPods à puce H2 seraient pris en charge, ce qui limiterait pour l'instant la compatibilité aux seuls AirPods Pro 2022, ces derniers réduisent la latence. Les autres écouteurs sans fil ne pourraient pas être utilisés car le décalage entre ce que les utilisateurs entendent et ce qu'ils voient est trop important.

Apple aurait fait un "gros effort en coulisses" pour que la feuille de route des AirPods soit prête pour le lancement du casque. Si tel est le cas, on peut supposer qu'Apple sortira d'autres modèles d'AirPods avec des puces H2 à l'intérieur d'ici à ce que le casque soit en vente, comme les AirPods Max 2 et AirPods 4.



Un autre modèle spécial sera disponible pour les développeurs, permettant probablement de brancher l'appareil à un Mac pour le développement. Toutefois, The Information ne s'attend plus à ce qu'Apple fasse la promotion de bandeaux interchangeables comme une caractéristique du casque, à la manière des bracelets de l'Apple Watch. Mais contrairement aux bracelets de montres, les bandeaux du casque sont plus compliqués car ils contiennent des composants électroniques et des batteries.

Fiche technique

Pour le reste, rappelons les spécifications techniques de l'appareil, à savoir des écrans micro-LED 4K pour chaque œil, un écran orienté vers l'extérieur montrant les expressions faciales de l'utilisateur à d'autres personnes, une douzaine de caméras et d'autres capteurs, tous pilotés par la puce M2.