Un nouvel étui à venir pour le casque AirPods Max ?

Apple s'est vu accorder un nouveau brevet qui concerne son très cher casque audio. Les documents repérés par PatentlyApple laissent entrevoir une nouvelle version du design de l'étui intelligent controversé qui accompagne l'AirPods Max d'Apple.

Un brevet pour les AirPods Max 2

Lorsqu'Apple a dévoilé son casque haut de gamme à 629 euros l'année dernière, l'étui intelligent inclus a suscité de nombreuses discussions en ligne en raison de son apparence étrange et de sa faible protection globale par rapport aux accessoires fournis par les concurrents.

L'étui d'Apple a donné lieu à une avalanche de mèmes, qui l'ont irrévérencieusement comparé à toutes sortes de choses et notamment à un sac à main ou un slip. Un brevet nouvellement approuvé entend offrir une évolution possible de ce dernier.



Déposé par Apple en juin 2017 et approuvé aujourd'hui par l'Office américain des brevets et des marques, le brevet résume diverses mises en œuvre de "boîtiers avec des fermetures et des fermoirs magnétiques flexibles", mais les images "purement illustratives" qui l'accompagnent laissent peu de place au doute.



Dans son exemple d'étui pour casque, le brevet décrit un boîtier en deux parties qui s'ouvre et se ferme grâce à une paire de bandes magnétiques qui courent le long de la couture, et un fermoir magnétique sur le dessus. Les oreillettes comme l'arceau sont mieux protégés.

Les images offrent une vue complète de tous les côtés, montrant un accessoire plus pratique et plus consensuel. Bien évidemment, ce brevet ne garantit pas qu'Apple tendra vers cela pour ses

. Pour le moment, seuls de nouveaux coloris ont été évoqués, ainsi qu'une compatibilité Lossless sans fil.