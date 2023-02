Les voleurs arrachent le casque AirPods Max dans les rues de New York

Le vol à l'arraché est moins fréquent concernant l'iPhone, mais ce phénomène prend de l'ampleur sur d'autres fronts, notamment les montres de luxe et les accessoires audio. La nouvelle passion des malfrats à la petite semaine s'appelle AirPods Max, le casque haut de gamme d'Apple. Facile à repérer, il est aussi certainement simple à revendre puisque non localisable par l'app éponyme d'Apple (en attendant les AirPods Max 2).

La police de New-York s'inquiète

La police de New York a averti que des voleurs d'AirPods Max s'en prennent à des personnes marchant dans la rue, leur arrachant le casque de la tête, et utilisant des scooters pour s'enfuir.

Le service Crime Stoppers de la police de New York a publié sur Twitter une vidéo (ci-dessous) des suspects en action.

Les images montrent deux des quatre suspects près de Washington Square Park après qu'ils aient saisi le casque Apple d'une femme de 20 ans dans l'après-midi du 10 février.

WANTED GRAND LARCENY PATTERN: Know them? On numerous occasions the individuals riding on mopeds, approach the victim's from behind & remove Apple AirPod Max headphones off the victim's head. @NYPD10Pct Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/YB3lDNLvOO — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 22, 2023

D'après les sources policiers, ces voleurs ont répété le même larcin plus de vingt fois déjà dans la vielle, dont huit vols d'AirPods Max en une seule journée, le 18 février.



Précisément, les quatre hommes ont frappé au moins 21 fois entre le 28 janvier et le 18 février dans une série de vols qui a touché une grande partie de la ville, de Tribeca à Morningside Heights, et de nombreux quartiers entre les deux.



Les victimes sont des hommes et des femmes, âgés de 18 à 41 ans. Elles ont été volées à Tribeca, Chelsea, SoHo, le West Village, l'East Village, Gramercy, Kips Bay, Midtown, l'Upper East Side, Morningside Heights, et sur East Drive dans Central Park.





Les suspects opèrent en deux paires, l'une sur un cyclomoteur rouge et l'autre sur un cyclomoteur noir, selon la police.



Pour chaque vol, le duo s'approche de la victime, le passager descend et retire le casque de la tête avant de repartir. Les écouteurs volés étaient tous des Apple AirPods Max d'une valeur de plus de 500 $ pièce.



Pour le moment, ils n'ont pas été arrêté, et heureusement, aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent. Si vous souhaitez en savoir plus sur les AirPods Max, relisez notre test et consultez les dernières promotions.