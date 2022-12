Le casque AirPods Max d'Apple fête ses 2 ans

Le casque AirPods Max d'Apple a été annoncé il y a deux ans jour pour jour, marquant l'arrivée de la société sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque. L'AirPods Max rejoignait ainsi les AirPods classiques ainsi que les AirPods Pro.

Une sortie surprise

Les rumeurs concernant un casque haut de gamme Apple, que l'on croyait à l'époque appelée "AirPods Studio", se sont intensifiée tout au long de l'année 2020, avant qu'Apple n'annonce brusquement sa sortie par le biais d'un simple communiqué de presse le 8 décembre 2020 avec une commercialisation le jour même. Les commandes ont commencé à arriver aux clients une semaine plus tard, le mardi 15 décembre.

Un casque haut de gamme

Les AirPods Max reprennent de nombreuses fonctionnalités de la gamme, telles que la puce H1, l'appairage facile, l'annulation active du bruit, la transparence, la commutation automatique, l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête, mais dans un design supra-auriculaire pour la première fois. Côté design justement, le casque propose un bandeau en maille flexible, des oreillettes magnétiques remplaçables, une Digital Crown pour le contrôle du volume, un bouton pour basculer entre ANC et Transparence, et un étui pour le rangement et pour mettre les écouteurs en état de faible consommation.

Un prix haut perché

La demande pour les AirPods Max a été élevée dès lancement, avec des délais de livraison qui ont rapidement grimpé à plusieurs mois. Les premiers avis sur les AirPods Max étaient très positives, capables de rivaliser avec d'autres écouteurs haut de gamme. Mais le prix a tempéré les ardeurs des spécialistes. 629 euros (549 dollars) ce n'est pas une petite somme, sachant que les concurrents de chez Sony ou Bose s'affichent souvent 200 euros moins chers. Heureusement, les promotions sur le AirPods Max sont assez courantes.

Les autres critiques se sont concentrées sur le Smart Case, le phénomène de condensation à l'intérieur des oreillettes pour ceux qui font du sport avec, l'autonomie de la batterie (un problème qui a été corrigé ultérieurement par une mise à jour logicielle) et, plus récemment, la baisse de l'efficacité de l'ANC au fil du temps. Sans oublier un poids assez élevé qui peut faire mal au cou sur la durée, comme expliqué dans notre test du AirPods Max.

À quand les AirPods Max 2 ?

Alors que les AirPods Max ont maintenant deux ans, il n'y a aucun signe d'un nouveau modèle, malgré le nombre croissant de mises à niveau et de fonctionnalités qui pourraient arriver sur les écouteurs. En mai 2021, Mark Gurman a déclaré qu'Apple ne travaillait pas sur la deuxième génération d'AirPods Max, mais plutôt sur de nouveaux coloris pour les AirPods Max 2. La mention la plus récente d'un modèle de deuxième génération est encore venue de Gurman en octobre dernier, ce dernier affirmant que les AirPods Max 2 seront dotés de l'USB-C et lancés d'ici 2024.