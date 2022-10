AirPods Max : la réduction active du bruit est moins efficace depuis la dernière mise à jour

C'était une sensation qui était ressentie par un grand nombre de possesseurs de l'AirPods Max, c'est désormais confirmé par un test audio détaillé organisé par le site RTings.com. Depuis la dernière mise à jour de l'AirPods Max, la réduction active de bruit est moins efficace, toutefois il n'y a rien de catastrophique.

Bientôt une mise à jour corrective pour l'AirPods Max ?

À plusieurs reprises, l'AirPods Max a été considéré comme l'un des casques qui offre la meilleure réduction de bruit sur le marché, cela s'explique par la grande quantité de micros qui s'occupent de l'analyse de votre environnement et au traitement logiciel très pointu développé par Apple.

Comme les AirPods, AirPods Pro et les écouteurs/casques Beats, l'AirPods Max reçoit régulièrement des mises à jour visant à améliorer l'expérience utilisateur avec parfois de nouvelles fonctionnalités qui font le bonheur des utilisateurs.



Malheureusement, Apple réalise aussi quelques ratés avec ses mises à jour logicielles, selon les résultats d'un test audio détaillé mené par RTings.com, les développeurs de l'Apple Park ont involontairement dégradé la réduction active du bruit de l'AirPods Max. Le test évoque une diminution flagrante du blocage des bruits "entre la gamme des médiums et des aigus", l'AirPods Max était très efficace avant, mais ne l'est plus aujourd'hui depuis le dernier firmware.

Le rapport révèle également que le niveau d'isolement a légèrement changé pour les plages moyennes et aigus, cependant, cela est nettement moins perceptible par les utilisateurs. Le firmware qui semble poser un problème est le 4E71, Apple l'a publié en mai 2022 et comme d'habitude, tous les AirPods Max en circulation ont automatiquement téléchargé la mise à jour. Le processus d'installation sélectionné par Apple ne laisse pas le choix aux utilisateurs d'accepter ou non de mettre à jour leur AirPods Max.



La question qu'on peut maintenant se poser c’est : quand est-ce qu'Apple va réagir pour corriger ce problème de réduction active du bruit avec l'AirPods Max ?

La firme de Cupertino publie régulièrement de nouveaux firmwares, ils peuvent être déployés à tout moment. On imagine que suite aux multiples remontées qui ont lieu depuis plusieurs mois sur les forums et sur les réseaux sociaux, les développeurs doivent déjà travailler sur un correctif !



