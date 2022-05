Apple publie le firmware 4E71 pour les AirPods Pro, AirPods Max et AirPods 2

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods 2, AirPods Max et AirPods Pro. Il s'agit du logiciel numéroté 4E71 qui vient remplacer la version 4C165 publiée en décembre. À noter que les AirPods 3 ne sont pas concernés cette fois.

Quelles nouveautés pour le firmware 4E71 ?

Comme à chaque mise à jour de ses écouteurs ou presque, Apple ne fournit pas d'informations sur ce qui est inclus dans la nouvelle version pour les AirPods. Il y a forcément des correctifs et améliorations, mais il faudra attendre patienter avant d'en savoir plus.

Comment mettre à jour ses AirPods ?

Là encore, le constructeur américain n'a jamais communiqué sur la façon dont les AirPods se mettent à jour. On sait simplement que l'opération se fait sans fil via le Bluetooth et l'iPhone connecté à un réseau WiFi (ou même sur Mac désormais). Le fait de placer les AirPods dans leur étui, de les connecter à une source d'alimentation, puis de les coupler à un iPhone ou un iPad devrait forcer la mise à jour après un court laps de temps.



Vous pouvez vérifier le micrologiciel de vos écouteurs Apple en suivant ces étapes :

Connectez vos AirPods à votre appareil iOS.

Ouvrez l'application Réglages.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur In formations .

. Appuyez sur AirPods.

Regardez le numéro de version actuelle.

Nous mettrons à jour l'article dès que nous aurons trouvé les nouveautés apportées par ce firmware 4E71. D'ailleurs, si vous avez des problèmes avec vos AirPods, vous pouvez les partager dans les commentaires, ainsi que relire nos autos pour nettoyer les AirPods ou connaître les gestes pour contrôler les AirPods.