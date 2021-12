Nouvelle mise à jour 4C165 pour les AirPods 3 / Pro / Max

Il y a 2 heures

AirPods

Medhi Naitmazi

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Estampillée 4C165, elle remplace la version 4A400 des AirPods et AirPods Max de deuxième génération, ainsi que le build 4B66 des AirPods Pro et AirPods 3 qui partagent le même logiciel.

Quelles nouveautés pour le firmware 4C165

Apple ne fournit aucune information sur ce qui est inclus comme évolution ou changement dans ce nouveau firmware pour AirPods, mais nous avons pris le temps de tester avant / après. Il semble que la réduction de bruit soit plus performante, sans être vraiment significatif.

Pour mémoire, il n'existe aucun moyen clair de mettre à niveau le logiciel des AirPods, mais le firmware est généralement installé lorsque les AirPods sont connectés à un appareil iOS. Mettre les AirPods dans le boîtier, connecter les AirPods à une source d'alimentation, puis jumeler les AirPods à un iPhone ou à un iPad devrait forcer la mise à jour après une courte période de temps.

Comment vérifier la version de vos écouteurs Apple ?

Vous pouvez vérifier le firmware de vos AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max en procédant comme suit :

Connectez vos AirPods à votre appareil iOS.

Ouvrez l'application Réglages.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur À propos.

Appuyez sur AirPods.

Regardez le numéro à côté de "Firmware Version".

Nous mettrons à jour l'article selon nos découvertes, ou bien selon vos retours dans les commentaires, sur les réseaux ou par email.