Nouveau firmware 4A402 pour les AirPods Pro

Il y a 3 heures

AirPods

Medhi Naitmazi

Apple déploie aujourd'hui une nouvelle version du firmware pour ses écouteurs sans fil haut de gamme, les AirPods Pro. Cette mise à jour fait passer les "Pro" à la version 4A402. Nous allons voir comment vérifier la version de votre micrologiciel et comment installer la nouvelle version.

Un nouveau firmware numéro 4A402

Comme à chaque fois, Apple ne fournit pas de notes de version pour les mises à jour du firmware des AirPods. Au lieu de cela, il faut attendre le retour des utilisateurs les plus curieux pour savoir si la firme a apporté des nouveautés, en plus des améliorations et corrections habituelles. La mise à jour d'aujourd'hui intervient un peu plus d'un mois après la dernière qui était la 4A400 et qui apportait Conversation Boost.



Pour l'instant, la version 4A402 du firmware n'est disponible que pour les AirPods Pro. Apple ne semble pas déployer de nouveau logiciel pour les AirPods Max, les AirPods ou tout autre casque Beats. Nous mettrons à jour l'article si cela évolue.

Comment mettre à jour vos AirPods Pro

Comme vous le savez peut-être, Apple ne facilite pas la mise à jour manuelle de vos AirPods vers de nouvelles versions de firmware. En effet, le constructeur californien explique que les nouvelles versions du firmware s'installent automatiquement (et surtout aléatoirement) lorsque les AirPods sont connectés via Bluetooth à votre iPhone.

Pour vérifier la version du firmware de vos AirPods

Ouvrez l'application "Réglages" sur votre iPhone

Accédez au menu "Bluetooth".

Trouvez vos AirPods dans la liste des appareils.

Appuyez sur le "i" à côté d'eux

Regardez le numéro de la "Version du micrologiciel".

Si vous voyez "4A402", c'est ce que vos AirPods sont entièrement à jour. Sinon, la mise à jour devrait s'installer prochainement, lors de l'appairage de vos écouteurs à l'iPhone.