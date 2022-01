macOS 12.3 bêta 1 : le Mac est capable d'envoyer une nouvelle mise à jour aux AirPods

Il y a 3 heures

MacOS AirPods

Julien Russo

Réagir



Savez-vous pourquoi les nouveautés des bêtas prennent autant de temps à être découvertes ? C'est parce qu'il y a des choses parfois tellement insoupçonnées qu'on n'y penserait jamais. C'est un peu le cas de ce changement pour le moins inattendu. Pour la première fois depuis le lancement des AirPods, Apple a donné la possibilité au Mac de fournir la dernière mise à jour aux écouteurs/casque comme le fait un iPhone ou un iPad.

Le Mac est capable de donner un nouveau firmware aux AirPods

Quand vous souhaitez installer une nouvelle version logicielle à votre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch... Vous allez toujours à un endroit dédié pour télécharger et installer la mise à jour. En ce qui concerne les AirPods tout se fait automatiquement.

En effet, Apple a fait le choix que ses écouteurs sans fil et son casque haut de gamme se mettent à jour eux-mêmes (sans autorisation de votre part) dès qu'ils se connectent en Bluetooth à un iPhone ou un iPad.



Dans la première bêta de macOS 12.3, le média américain 9to5mac a remarqué qu’iOS et iPadOS n'ont plus l'exclusivité pour mettre à jour les AirPods. Le Mac va aussi pouvoir se charger de transmettre une nouvelle version vers des AirPods qui se connectent en Bluetooth.

Cette nouveauté est une bonne nouvelle puisqu'un utilisateur qui a l'habitude de connecter ses AirPods qu'à son Mac et rarement à son iPhone ou son iPad ne va plus être exclu quand de nouvelles mises à jour vont débarquer.

Ses AirPods installeront eux aussi la mise à jour publiée par Apple dès qu'ils seront connectés en Bluetooth sur son Mac !



Toutefois, attention à une chose. Pour vérifier la version logicielle de vos AirPods en temps réel, il faudra toujours se rapprocher d'un iPhone, car sur macOS, vous ne retrouvez pas d'informations techniques concernant les AirPods.



macOS Monterey 12.3 bêta 1 est disponible depuis hier en exclusivité pour les développeurs. La première version d'essai propose également une nouvelle API pour les développeurs, celle-ci permet de capturer l'écran avec des paramètres plus précis. Apple a aussi ajouté 37 nouveaux emojis et 75 nouveaux teints de peau.

Dernière nouveauté, macOS 12.3 bêta 1 apporte enfin... La fonctionnalité Universal Control qui permet par exemple un contrôle de votre Mac depuis votre iPad, le tout sans toucher votre Magic Mouse ou votre Magic Keyboard.