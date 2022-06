Apple publie macOS 12.5 bêta 4 avec le support des Mac M2

Apple a diffusé cette nuit la quatrième bêta de la future mise à jour de macOS Monterey 12.5 auprès des développeurs à des fins de test, cette nouvelle version arrivant deux semaines après la publication de la troisième bêta de macOS Monterey 12.5. Sauf que cette fois-ci, seul MacOS est concerné, aucune trace d’iOS 15.6 bêta 4 par exemple.

Aucune nouveauté dans MacOS 12.5

Les développeurs enregistrés auprès du constructeur peuvent télécharger la version bêta par l'intermédiaire de l'Apple Developer Center et, une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système.

Chose surprenante, aucune nouvelle fonctionnalité et aucun changement n’ont été détectés dans les trois premières bêtas de macOS Monterey 12.5. Il est probable que cette mise à jour se concentre sur les corrections de bugs et autres améliorations mineures du système d'exploitation. Par contre, cette quatrième mouture - build numéro 21G5056b - permet aux utilisateurs de Mac M2 de télécharger la bêta de macOS Monterey 12.5. Pour le moment, seul le MacBook Pro M2 de 13 pouces est sorti.



macOS Monterey 12.5 pourrait être l'une des dernières mises à jour de macOS Monterey, car Apple se concentre désormais sur macOS Ventura, le système d'exploitation Mac de nouvelle génération qui arrivera cet automne en version finale.



Apple a également avoir récemment mis Safari 16 à la disposition des développeurs utilisant macOS Monterey et macOS Big Sur, ainsi que des membres du programme AppleSeed. Une manière d’avoir les nouveautés de Safari sous Ventura avant l’heure.