Les 37 nouveaux emojis apportés par iOS 15.4

Il y a 30 min

iOS

Medhi Naitmazi

1



Avec la mise à jour iOS 15.4 qui a été introduite ce soir, Apple a ajouté la prise en charge d'Emoji 14, introduisant une sélection de nouveaux smileys comme le visage qui fond, le visage qui se mord la lèvre, les mains en forme de cœur, et plus encore. La nouvelle cuvée compte 37 nouveaux emoji et 75 ajouts de teintes de peau, soit un total de 112 éléments.

112 nouvelles façon d'exprimer vos humeurs

Parmi les nouveaux smileys partagés sur Twitter, on trouve donc le visage en train de fondre, mais aussi le visage en train de saluer façon militaire, le visage avec la main sur la bouche, le visage avec l'œil qui louche, le visage avec la bouche en travers et le visage en pointillé ou encore l'homme enceinte.

Il existe également plusieurs nouveaux signes de main, tels que les mains en forme de cœur, la main droite, la main gauche, la paume en bas, la paume en haut, la main avec l'index et le pouce croisés, l'index pointant vers le spectateur, ainsi que celle qui frotte l'index et le pouce.



Les autres émoticônes comprennent aussi le nid avec œufs, le nid vide, les oeufs, les haricots, la radiographie, la béquille, le toboggan, la roue, la bouée, la boule à facettes, le bocal, la carte d'identité, tandis que les plantes et les animaux comprennent notamment le corail et le lotus. En ce qui concerne les personnages fantastiques, on a droit à un nouvel emoji troll.



Les nouveaux emoji sont disponibles sur l'iPhone et l'iPad avec iOS 15.4 et iPadOS 15.4, ainsi que sur le Mac avec macOS Monterey 12.3.