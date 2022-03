Voici les 123 nouveaux emojis qui débarquent avec iOS 15.4

Apple a publié ce soir la mise à jour iOS 15.4 à l'ensemble des iPhone et iPad éligibles. Un firmware majeur qui apporte une tonne de nouveautés comme le fonctionnement du Face ID avec un masque, des filtres dans l'app Podcasts, le support du passeport COVID dans Wallet en France, la fonction Tap to Pay pour les Américains... N'oublions pas aussi 123 nouveaux emojis qui vont encore révolutionner votre manière de communiquer.

Voici les nouveaux emojis avec

iOS 15.4

Apple sait que les emojis sont utilisés quotidiennement par des milliards de personnes à travers le monde, ils offrent l’opportunité d'exprimer une multitude de sentiments comme la joie, la tristesse, la colère, la curiosité, l'interrogation, le dégoût... Ils permettent également de remplacer les mots pour apporter un peu de fun à une conversation !



Avec iOS 15.4, Apple propose 123 nouveaux emojis, on retrouve des emojis visages comme le Salut militaire, le visage qui fond, qui se cache les yeux, qui pleure de joie...

Apple s'est aussi occupé d'ajouter de nouvelles couleurs de peaux à ses emojis "mains", ce qui est fantastique, c'est que le géant californien a modifié la poignée de main en permettant une main blanche avec une main noire au lieu de deux mains blanches ou deux mains noires. Un petit détail qui fait toute la différence !

La mise à jour iOS 14.5 apporte également quelques nouveautés du côté des objets, des activités… On retrouve un toboggan, un pneu, une carte d'identité, une batterie de téléphone vide (celui-ci va beaucoup servir), une bouée de sauvetage ou encore une béquille.



Tous ces emojis sont accessibles dès maintenant dans la mise à jour iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.3 et watchOS 8.5.

Pour la télécharger, direction les réglages de votre iPhone ou iPad puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle", à noter qu'il sera nécessaire que votre iPhone ait minimum 50% de batterie ou soit en charge pour que celle-ci s'installe !

Pour l'Apple Watch, tout ce passe dans l'application "Watch" dans "Général", il faudra d'abord mettre à jour votre iPhone pour pouvoir télécharger la nouvelle version de watchOS.

Côté Mac, rendez-vous dans "Préférences système" et "Mise à jour de logiciels".



