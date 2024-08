Voici les nouveaux emojis qui débarqueront dans iOS 18

De nos jours, les emojis sont devenus indispensables dans notre façon de communiquer par message. Les emojis nous permettent d’exprimer des émotions, de désigner des objets, animaux ou événement climatique sans écrire le mot en entier... Actuellement, sur iOS 17, Apple propose plus de 500 emojis, ce qui n’est visiblement pas suffisant, car l’entreprise pourrait en ajouter d’autres dans iOS 18 !

Voici les nouveaux emojis qui devraient débarquer dans iOS 18

À chaque nouvelle mise à jour majeure de ses produits, Apple continue de surprendre ses utilisateurs en ajoutant de nouveaux emojis. Ces ajouts visent à combler une absence d’expression, à introduire des animaux manquants ou à inclure des objets du quotidien non représentés jusqu’alors. Cependant, l’introduction de ces nouveaux emojis n’est pas uniquement du ressort d’Apple. En réalité, ils sont le fruit des mises à jour du catalogue par le Consortium Unicode, l’organisation qui standardise les caractères et emojis sur toutes les plateformes.

Pour iOS 18, un total de sept nouveaux emojis pourraient être disponibles. Voici à quoi s’attendre :

Un visage avec des poches sous les yeux : idéal pour exprimer la fatigue ou une nuit blanche.

Des empreintes digitales : parfait pour symboliser l’identité, la sécurité ou la fonctionnalité Touch ID.

Un arbre sans feuilles : représentant l’hiver, la tristesse ou la perte.

Un radis : ajoutant à la diversité des légumes déjà disponibles.

Une harpe : pour les amateurs de musique et les mélomanes.

Une pelle : utilisable pour des conversations autour du jardinage ou des travaux.

Une tache : symbole polyvalent pouvant illustrer un désordre ou une erreur. Ça peut aussi servir pour exprimer une tache sur un vêtement par exemple.

Les fabricants de smartphones, tels qu’Apple, prennent plusieurs mois pour créer les illustrations correspondant aux nouveaux emojis approuvés par le Consortium Unicode. Pour cette raison, bien que les nouveaux emojis soient attendus en fin 2024 ou début 2025, Apple pourrait les ajouter à ses OS vers mars 2025.



Ces nouveaux emojis arriveront-ils à détrôner les emojis les plus populaires ? Actuellement, le visage avec des larmes de joie reste l’emoji le plus utilisé, suivi du cœur rouge et du visage riant. Cette popularité varie également selon les pays, comme l’ont montré de précédentes études, où chaque pays présente ses propres préférences en matière d’emojis.



L’arrivée de ces nouveaux emojis apportera certainement de nouvelles possibilités d’expression aux utilisateurs d’iOS, reste à voir si certains deviendront aussi emblématiques que les classiques actuels. L’emoji fatigué va peut-être faire la différence… Il y a beaucoup d’insomniaque !



Source