iOS 18.4.1 : une mise à jour imminente pour corriger les bugs d’iOS 18.4

iOS 18.4 a introduit de nombreuses nouveautés, dont l’arrivée d’Apple Intelligence en France. Mais cette mise à jour majeure s’accompagne aussi de bugs notables. Apple devrait donc bientôt publier iOS 18.4.1 pour corriger ces problèmes et stabiliser le système.

Un classique

Apple ne devrait pas tarder à déployer iOS 18.4.1, une mise à jour mineure mais importante. Depuis la sortie d’iOS 18.4, plusieurs utilisateurs font état de bugs gênants, allant de dysfonctionnements dans certaines apps à des ralentissements du système, en passant par des problèmes de batterie. Si Apple reste discrète sur la date exacte de sortie, tout laisse à penser que cette version corrective est en cours de finalisation et pourrait arriver d’un jour à l’autre.

iOS 18.4 : une mise à jour riche… mais imparfaite

iOS 18.4 a marqué une étape importante pour les utilisateurs d’iPhone, notamment en France. L’une des plus grosses nouveautés de cette version est l’arrivée d’Apple Intelligence, le nouveau nom donné à l’ensemble des fonctions intelligentes basées sur l’intelligence artificielle développées par Apple. Cette version a aussi apporté des changements plus classiques, comme de nouveaux émojis, des améliorations de l’application Podcasts, et quelques ajustements de design ici et là.

Beaucoup de nouveautés, donc forcément des bugs

Comme souvent avec les mises à jour riches en nouveautés, tout n’est pas encore totalement stabilisé. De nombreux utilisateurs ont signalé :

Des problèmes d’autonomie depuis l’installation d’iOS 18.4.

Des ralentissements sur certains modèles d’iPhone, notamment les plus anciens.

Des crashs d’applications, y compris des apps natives comme Messages ou Photos.

Des bugs d’affichage, en particulier dans les widgets ou certaines animations système.

Apple travaille activement à corriger ces soucis, et la mise à jour iOS 18.4.1 devrait justement venir apporter une série de correctifs ciblés, sans nouvelles fonctionnalités, mais avec pour but de stabiliser le système avant les prochaines grandes annonces.