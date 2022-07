La police américaine traque les voleurs avec des AirPods

Nous avons entendu de nombreuses histoires sur l'utilisation par les forces de l'ordre des AirTags pour retrouver un certain nombre d'objets volés, notamment des voitures, des sacs à dos, etc. Mais, avez-vous entendu parler de la police utilisant des AirPods pour traquer les voleurs de voitures eux-mêmes ? Cette histoire est une belle publicité (gratuite) pour Apple.

Une course-poursuite aux USA

Comme le rapporte Berkleyside, le lieutenant Ray Kelly, du bureau du shérif du comté d'Alameda à Berkeley, a déclaré à la presse qu'un sergent de police d'Oakland enquêtait sur une série de vols de voitures et qu'il avait utilisé "les signaux d'une paire d'Airpods récemment volés" pour localiser deux suspects dans un véhicule garé derrière une pharmacie.



Lorsque la police a tenté d'arrêter les suspects, ceux-ci ont pris la fuite dans la voiture, ce qui a entraîné une longue poursuite dans plusieurs villes de la Bay Area, notamment Oakland, San Leandro, Richmond, Albany et Berkeley.



L'hélicoptère du comté d'Alameda a suivi toute la course-poursuite, que vous pouvez regarder sur YouTube ci-dessous :

Heureusement, personne n'a été blessé lors de la poursuite en voiture et seul un véhicule a été endommagé.

La police utilise des AirPods pour traquer les suspects

Alors que vous êtes peut-être familier avec les personnes qui placent des AirTags dans la voiture afin qu'elle puisse être suivie par eux et la police en cas de vol, les AirPods sont un système moins connu pour ce genre de choses.

Apple a récemment mis à jour les AirPods et ajouté le produit à l'application Localiser afin que les utilisateurs puissent retrouver leurs AirPods perdus ou volés. Pour les AirPods de troisième génération, les AirPods Pro ou les AirPods Max, vous pouvez en fait voir leur emplacement mis à jour dans l'application Localiser (Find My en anglais) pendant 24 heures. Bien que le rapport ne le précise pas, il y a de fortes chances que ce soit ce qui ait permis à la police de localiser le suspect.



Cela dit, il n'est pas conseillé d'utiliser les AirPods à la place des AirTags pour suivre vos objets. D'une part, il s'agit d'un traceur beaucoup plus cher. Les AirTags coûtent quasiment dix fois moins cher que des AirPods. De plus, ils sont spécialement conçus pour le suivi d'objets, sont résistants à l'eau et ont une autonomie beaucoup plus longue, ce qui leur permet d'utiliser le réseau Localiser d'Apple pendant beaucoup plus longtemps pour tenir à jour l'emplacement de vos objets.



