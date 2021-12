Elle retrouve un AirTag planqué sous sa voiture

Au cours du week-end, une histoire a fait le tour de Twitter à propos des AirTags d'Apple.



L'utilisatrice Jeana a raconté comment elle a découvert qu'un AirTag était coincé sous le passage de roue avant droit de sa voiture. Une mauvaise surprise qui montre une nouvelle fois les possibles dérives des nouvelles technologies, choses mises en avant par des écrivains comme Orwell ou bien des séries comme Black Mirror.

Récemment, les AirTags ont été associés à des vols de voitures de luxe, le traqueur étant placé comme une balise pour suivre les propriétaires jusqu'à chez eux, pour retrouver des décorations de Noël volées ou encore pour suivre des colis perdus en Corée du Nord.

Quoi qu'il en soit, dans ce dernier fait divers, la femme était naturellement secouée et inquiète de savoir que quelqu'un pouvait la suivre subrepticement. Elle a posté plusieurs tweets expliquant sa découverte avec, à la fin, une photo du AirTag en question :

Hi friends. So something kinda terrifying happened to me last night— someone attached an Apple AirTag to the underside of my front wheel well while I was inside a bar. (1/3)

this morning while I was asleep I had someone close to me check my car and they found it stuck on the underside of my front passenger wheel well. I wish he took pics before he threw it away but it looks like this: pic.twitter.com/O7uZhrq4wh