Il retrouve un AirTag sous le capot de sa voiture

Il y a 1 heure

Accessoires Apple

Medhi Naitmazi

1



John Nelson, un habitant du Michigan aux États-Unis, affirme avoir été récemment la cible d'un gang de voleurs de voitures qui l'ont traqué en posant un AirTag sur sa voiture, une Dodge Charger 2018. Voilà qui fait écho à une affaire précédente d'une femme qui avait trouvé le petit accessoire frappé d'une pomme planqué sous sa voiture.

Encore un cas de pistage malveillant grâce à un AirTag

Selon un reportage de Fox 2 Detroit, Nelson sortait d'une visite de deux heures au centre commercial Great Lakes Crossing à Auburn Hills quand il a reçu une notification sur son téléphone qui l'informait qu'il était suivi par un AirTag inconnu.

Installé dans sa voiture, Nelson a ouvert la notification, et son iPhone lui a donné la possibilité d'émettre un son sur l'AirTag, qui est l'un des dispositifs de sécurité qu'Apple a imaginé en plus des notifications de suivi. Après avoir repéré le signal sonore, Nelson a retrouvé l'AirTag sous le bouchon de vidange du coffre de sa voiture, ce qui montre la motivation des voleurs.



D'après la potentielle victime, les voleurs allaient probablement mettre le véhicule à la casse pour récupérer les pièces détachées. Un groupe de travail du Michigan sur les vols de voitures à Détroit a déclaré au média "Fox 2" qu'il constate une augmentation des cas comme celui-ci dans la région de Détroit. Le mode opératoire est simple : les voleurs suivent le véhicule cible à l'aide d'un AirTag et attendent ensuite le moment idéal pour le dérober. Les voitures de la marque Dodge comme celle de Nelson sont apparemment une cible populaire, notamment à cause de leur puissance moteur.



Nelson a remis l'AirTag à la police en espérant qu'un lien soit fait (Apple fournissant les identifiants des iPhone appairés au traqueur), mais il dit être paranoïaque à l'idée que tout cela se reproduise plus tard.



Comme indiqué plus haut, ce genre d'affaires se multiplie avec récemment une femme qui a retrouvé un traqueur Apple planqué sous sa voiture, ou encore des vols de voitures massifs grâce aux AirTags au Canada. À New-York également, plusieurs vols ont été réalisés ces derniers temps à l'aide d'un AirTag.

Comment vérifier si un AirTag nous suit ?

Pour éviter des situations comme celle de Nelson, Apple a introduit des fonctions d'anti-tracking qui alertent les utilisateurs si un AirTag inconnu se trouve à proximité. Ces alertes étaient auparavant limitées aux utilisateurs d'iPhone, mais parallèlement à iOS 15.2, Apple a lancé une application "Tracker Detect" pour les utilisateurs d'Android, qui leur permet de rechercher les AirTags à proximité.



Les utilisateurs d'Android et d'iPhone peuvent localiser les AirTags inconnus (qui ne leur appartiennent pas) à proximité et peuvent émettre un son pour les localiser. Tracker Detect et l'application Localiser proposent tous deux des instructions sur la manière de désactiver un AirTag malveillant afin d'éviter qu'il ne soit utilisé à des fins de pistage, en retirant la batterie.