À Nashville, la police s'est servie d'un AirTag pour retrouver une voiture volée

L'AirTag est un accessoire parfait pour retrouver ses affaires personnelles égarées ou temporairement hors de notre portée, on pense par exemple à une valise, à des clés de voiture, à un sac à main... L'AirTag est capable de vous aider à récupérer vos biens très facilement et rapidement partout dans le monde et sans abonnement. Toutefois, l'utilité aussi de l'AirTag, c'est de contrer les vols, cette histoire le confirme encore une fois !

L'AirTag permet de retrouver une voiture volée en quelques heures

Cacher un AirTag sur un vélo, dans une voiture ou même sur un scooter ? Globalement, c'est une bonne idée puisqu'une multitude d'enquêtes policières aboutissent sur un succès grâce à l'AirTag qui communique quasiment en temps réel l'emplacement d'un bien volé. Aux États-Unis et plus précisément à Nashville, une récente intervention a pu être facilitée suite au propriétaire d'un véhicule qui avait dissimulé un AirTag à l'intérieur de sa Dodge Carger de 2016.



La voiture dérobée le 3 août 2023 a immédiatement été localisée. En effet, le propriétaire s'est rapidement rappelé qu'il avait caché un AirTag dedans et a transmis les informations de localisation aux forces de l'ordre. Ces dernières ont pu utiliser ces données cruciales pour récupérer le véhicule en quelques heures seulement.

Après quelques minutes à voir la voiture se déplacer dans plusieurs quartiers de Nashville, la police a attendu que celle-ci reste à un endroit fixe avec un rafraichissement récent de l'AirTag pour intervenir. Le voleur avait garé le véhicule devant un salon de coiffure et avait décidé d'entrer à l'intérieur pour se faire une coupe et repartir après avec la voiture qu'il avait volée quelques heures plus tôt dans la journée.



Selon le média local WSMV4, la police a demandé le soutien de l'unité de l'aviation afin de donner une description complète du voleur dans le but d'appréhender la bonne personne. Le processus s'est passé sans difficulté et le voleur a pu être interpellé pour être placé en garde à vue.



En plus d'être arrêté pour le vol d'une voiture, le suspect n'avait pas les poches vides, la police de Nashville a retrouvé sur lui (dans un sac à dos) : un tournevis, un dispositif de reprogrammation de clé de véhicule, un porte-clés de clé de voiture, une arme de poing, 49 grammes de marijuana, une balance numérique ainsi que plusieurs petits sacs en plastique.



Dans cette affaire, l'AirTag a joué un rôle majeur, car en plus de permettre au propriétaire de la Dodge Charger 2016 de retrouver son véhicule en moins de 24 heures, le traqueur d'objet a peut-être permis d'éviter un autre drame. Si vous en voulez un, rappelons que les AirTags sont en promotion actuellement.