La police de l'Ohio félicite l'Apple Watch pour avoir signalé un accident de voiture

L'Apple Watch Series 8 est souvent considéré comme un ange gardien, elle a la possibilité de détecter les chutes, mais aussi les accidents de voiture, ce qui offre l’opportunité de créer des situations inattendues où la montre connectée joue un rôle majeur qui permet de sauver son utilisateur. La police de l'Ohio vient de féliciter l'Apple Watch pour avoir averti les urgences dans un accident de voiture assez grave.

Un accident de voiture signalé par l'Apple Watch

Selon un récent rapport du média WBNS, les policiers de Grove City dans l'Ohio ont été contactés la semaine dernière par une Apple Watch qui déclarait que son utilisateur avait été victime d'un accident de voiture pouvant être potentiellement grave. Derrière ce signalement d'urgence, la montre connectée dévoilait la position géographique exacte de son propriétaire avec une indication sur l'heure où l'accident a été détecté.



Après avoir envoyé une équipe sur le lieu pointé par l'Apple Watch, il s'est avéré qu'aucune voiture accidentée n'a été trouvée. Comme le site était très grand, les policiers ont fait appel à plusieurs drones afin d'avoir une vue aérienne plus large et trouver l'accident de voiture signalé par la montre connectée.

Après quelques minutes de recherche avec des drones, la voiture a tout de suite été retrouvée, il s'agissait d'une Chevrolet Spark qui a été localisée dans un ravin entre l'I-71 nord et la rampe de sortie vers l'I-270 est. L'occupant de la voiture dans un mauvais état a pu être secouru et emmené à l'hôpital le plus proche du lieu de l'accident.



Les policiers de Grove City ont félicité l'Apple Watch pour avoir détecté l'accident (grâce à la mesure de la force g via l'accéléromètre) et avoir fait le signalement de manière autonome sans aucune interaction de la part de l'utilisateur.



En septembre 2022, Apple a intégré la détection des accidents de voiture à l'Apple Watch Series 8 et à l'Apple Watch Ultra. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro disposent également d'un système de détection des accidents automobiles. Dans les endroits dépourvus de service cellulaire, les téléphones peuvent toujours établir un contact d'urgence par satellite.