Un pompier canadien remercie l’Apple Watch de lui avoir sauvé la vie

Chaque mois, on retrouve des histoires extraordinaires grâce aux fonctionnalités santé de l’Apple Watch. Si certaines histoires restent secrètes, d’autres sont médiatisées comme c’est le cas avec un pompier en Nouvelle-Écosse, au Canada. Alors qu’il ressentait une sensation de chaud dans sa poitrine ainsi qu’un mal de tête, ce pompier a reçu une alerte de son Apple Watch, qui lui a permis de prendre conscience que quelque chose n’allait pas !

L’Apple Watch sauve encore une vie

Travis Chalmers, un pompier en Nouvelle-Écosse, affirme que son Apple Watch lui a sauvé la vie après une expérience qui a failli tourner au drame. Tout a commencé après une partie de hockey avec son fils, Chalmers a ressenti une sensation chaude dans la poitrine accompagnée d’un mal de tête persistant. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’une grippe, il a pris quelques médicaments espérant que cela passerait rapidement.



Cependant, les choses ont pris une tournure plus sérieuse lorsque son Apple Watch l’a alerté d’une fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque. Bien que l’Apple Watch ne détecte pas les crises cardiaques, elle surveille constamment la fréquence cardiaque et alerte son utilisateur en cas de changements soudains.

Inquiet après plusieurs alertes, Chalmers a décidé de consulter un spécialiste dans l’hôpital le plus proche de son domicile, emportant avec lui les données enregistrées par sa montre. Après des vérifications, les médecins ont découvert des niveaux élevés de troponine, une indication claire de lésions cardiaques. Un examen plus approfondi a révélé qu’une de ses artères était complètement bloquée, ce qui aurait pu entraîner une crise cardiaque à tout moment.



Malgré une vie active et peu d’antécédents familiaux de maladies cardiaques, Chalmers a été surpris par ce diagnostic soudain. En effet, il mène une vie saine, pratique régulièrement du sport et fait attention à son alimentation.



Après une semaine à l’hôpital, Chalmers a pu rentrer chez lui et reprendra bientôt son travail et ses activités habituelles. Il devra toutefois prendre des médicaments à vie pour prévenir de futurs problèmes cardiaques. Son expérience met en avant l’importance des montres intelligentes comme l'Apple Watch dans la détection précoce des problèmes cardiaques. Le cardiologue Ciorsti MacIntyre a déclaré que les appareils comme l’Apple Watch aident à éviter des situations graves en alertant rapidement les utilisateurs de problèmes potentiels.



Reconnaissant envers l’Apple Watch, Chalmers souligne qu’il n’aurait jamais pensé à aller à l’hôpital pour un simple mal de tête et une douleur à la poitrine. Pour lui, l’Apple Watch n’est pas juste une montre, mais un outil capable de sauver des vies. Il remercie Apple d’avoir créé une technologie qui l’a aidé à identifier un problème grave à temps, affirmant que sans cette intervention rapide, il ne serait peut-être plus là aujourd’hui.



