L’Apple Watch 10 pourrait avoir un capteur de surveillance de la pression artérielle

Apple lancera cette année la 10e génération d’Apple Watch, l’occasion de marquer le coup avec une innovation majeure dans le domaine de la santé. En effet, Apple devrait poursuivre ses avancées en introduisant la surveillance de la pression artérielle, une nouveauté sur laquelle travaille depuis très longtemps l’entreprise.

L’Apple Watch X ne va pas décevoir

Selon un récent rapport, l’Apple Watch Series 10, potentiellement nommée Apple Watch X pour marquer son dixième anniversaire, est pressentie pour apporter une grande avancée dans la domaine de la santé. Depuis des années, Apple investit en secret dans le développement de technologies permettant de mesurer de manière non invasive la pression artérielle ainsi que le taux de glycémie, dans l’objectif de fournir des outils plus efficaces pour la gestion de l’hypertension et du diabète. À ce jour, le marché des montres connectées manque de solutions fiables pour la surveillance précise de ces indicateurs vitaux, plaçant Apple en position de leader potentiel dans cet espace.



La mesure non invasive du taux de glycémie, qui évite les prélèvements sanguins actuellement nécessaires avec des appareils médicaux spécialisés, est une des innovations les plus attendues. Apple envisage de révolutionner ce domaine en offrant une alternative pratique et moins intrusive aux méthodes traditionnelles.

Mark Gurman de Bloomberg affirme dans son dernier rapport que l’ajout d’un capteur pour surveiller les variations de la pression artérielle est « très probable ». Cependant, il précise que cette première version pourrait ne pas fournir des mesures exactes, Apple devrait sensibiliser les utilisateurs sur le manque de précision des résultats à travers des messages dans watchOS. La fiabilité devrait après s’améliorer sur les générations d’Apple Watch suivantes.



L’intégration de cette nouvelle fonctionnalité implique l’utilisation d’un capteur inédit, ce qui signifie que la mesure de la pression artérielle ne sera pas disponible pour les modèles précédents d’Apple Watch,

vous devrez donc obligatoirement renouveler votre Apple Watch si vous souhaitez en profiter !



Mark Gurman assure qu’une fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil est également évoquée par ses sources confidentielles, ce qui pourrait enrichir davantage les capacités de suivi de la santé de l’Apple Watch.



Ces informations viennent confirmer les rumeurs circulant depuis fin 2023, indiquant que l’Apple Watch X de 2024 pourrait être un modèle « décisif » pour les fonctionnalités liées à la santé. Le futur modèle pourrait également arborer un design moins épais avec un nouveau système de fixation pour le bracelet.



Pour le moment, toutes ces informations ne sont qu’au stade de la rumeur, cependant, on remarque que ce n’est pas la première fois qu’on entend un rapport mentionner un capteur de pression artérielle et de taux de glycémie sur l’Apple Watch. Preuve que le développement de cette nouvelle technologie ne date pas d’hier et pourrait bientôt voir le jour !



