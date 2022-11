Les AirPods aident à retrouver la voiture volée d'un habitant américain

Le réseau Localiser vient encore à la rescousse d'un utilisateur. La technologie Find My d'Apple - Localiser en français - a une fois de plus aidé quelqu'un à retrouver ce qu'il avait perdu. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas des AirTags mais des AirPods. Oui, les écouteurs sans fil ont des capacités insoupçonnées...

Oubliez les AirPods dans votre véhicule

Comme le rapporte le site WMUR9, Mike McCormack faisait chauffer sa voiture à l'extérieur de son appartement, quand il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa bouteille d'eau. Le temps qu'il coure la prendre à la maison, quelqu'un a volé sa voiture.

Deux jours plus tard, il s'est souvenu qu'il avait laissé ses AirPods, qui disposent de la technologie de localisation d'Apple, dans la voiture.

J'ai quitté la salle de sport avec ma petite amie et j'ai décidé de vérifier la fonction Find My sur mon iPhone. Et mes AirPods sont apparus et ont dit qu'ils avaient trouvé un emplacement sur East Road à Weare, New Hampshire. Et je me suis dit, "allons les chercher tout de suite".

Ils ont bien sûr contacté la police qui a retrouvé la voiture à Weare, dans le New Hampshire, où les suspects ont fui à pied avant d'être attrapés par les forces de l'ordre.



L'officier Laura Purslow du département de police de Weare a déclaré :

Heureusement, nous avions des citoyens très utiles qui étaient sur place lorsque les deux suspects se sont enfuis et qui ont pu nous donner une bonne direction de voyage et une bonne description d'eux, que nous avons pu transmettre à nos agences d'aide mutuelle voisines et obtenir ces informations et tout s'est terminé en toute sécurité pour tout le monde.

Alors que vous avez déjà entendu les histoires de personnes qui traquent les voleurs en plaçant des AirTags dans leur voiture ou leurs bagages, les AirPods sont moins connus pour ce genre de fonctionnalités. Cependant, les AirPods peuvent également jouer ce rôle, pour peu qu'ils aient été mis à jour récemment.



Apple a récemment mis à jour ses AirPods et ajouté les écouteurs à l'application Localiser afin que les utilisateurs puissent essayer de retrouver leurs AirPods perdus ou volés. Pour les AirPods 3, les AirPods Pro ou les AirPods Max, vous pouvez en fait voir leur emplacement actualisé dans l'application Localiser ou même via le site iCloud.com.



