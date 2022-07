L'AirTag permet à un automobiliste du Tennessee de retrouver son SUV volé

À la base, Apple s'attendait à ce que l'AirTag soit uniquement utilisé pour retrouver ses clés de voiture, le doudou de son enfant, la télécommande de la télé, son portefeuille... Cependant, de nombreux clients ont eu de meilleures idées pour profiter de la fiabilité de l'AirTag, c'est le cas de ce jeune homme du Tennessee qui a récupéré son SUV volé grâce au traqueur d'Apple qu'il avait caché à l'intérieur !

Le vol du véhicule a échoué grâce à l'AirTag

Cacher un AirTag dans sa voiture en cas de vol du véhicule ? Cette idée vous a peut-être traversé l'esprit et elle n'est pas mauvaise, puisque le traqueur d'Apple permet de retrouver des vélos, scooters et même des voitures qui ont été volées !



Joshua Wylie, un habitant de Memphis a eu la mauvaise surprise de constater il y a plusieurs mois qu'un voleur avait cassé la fenêtre côté passager et endommagé le véhicule à l'intérieur, puis avait pris la fuite.



Pour éviter que cela se reproduise une seconde fois, Wylie a pris l'initiative d'acheter une caméra de surveillance d'extérieur pour filmer en permanence sa voiture garée devant son domicile, il a également caché un AirTag pour retrouver le véhicule en cas de vol. L'automobiliste a dissimulé l'AirTag dans l'un des sièges à l'arrière de son SUV Hyundai Santa Fe.

Le fait de sécuriser son véhicule a été une bonne décision puisque quelques semaines après la première tentative, le voleur est réapparu devant le domicile de Joshua Wylie.

À la différence de la dernière fois, la caméra installée sur la façade de la maison a enregistré le voleur qui est entré dans le véhicule par effraction et qui est parti avec.



Dès qu'il s'est aperçu de la disparition de sa voiture, Wylie s'est rendu au poste de police à côté de chez lui avec l'application "Localiser" sur son iPhone. Comme le voleur se déplaçait en pleine ville, l'AirTag communiquait avec énormément de produits Apple qui se trouvaient dans son environnement, ce qui permettait de rafraîchir plusieurs fois par heure la position du véhicule.



La police de Memphis a rapidement pris au sérieux la déclaration de l'automobiliste et les données qui arrivaient grâce à l'AirTag caché dans le siège arrière du SUV.

Une équipe de policiers s'est vite dépêchée sur la position géographique que transmettait l'AirTag. Sans surprise, celle-ci était précise et a permis à Joshua Wylie de retrouver son véhicule en moins d'une journée !

"Si je n'avais pas eu cet AirTag pour me montrer où [le véhicule] était si tôt ce matin, il est très probable que mon véhicule aurait pu subir des milliers de dollars de dommages supplémentaires."

Pour seulement 28€, Wylie a probablement économisé en réparation et cela a aussi permis de réduire l'anxiété générée après la découverte de la disparition de sa voiture.

L'histoire ne dit pas si le voleur possédait un iPhone ou l'application "anti-tracking AirTag" disponible sur le Play Store, dans ces deux cas, la procédure anti-harcèlement d'Apple aurait prévenu le voleur de la présence de l'AirTag à proximité de lui.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.