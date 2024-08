Un AirTag permet de retrouver une voiturette de golf volée

L’AirTag a toujours été mis en avant par Apple comme un accessoire pour lutter contre la perte de ses affaires. Cependant, le célèbre traqueur d’objet joue un rôle majeur dans de nombreuses enquêtes policières. De plus en plus de particuliers et de professionnels utilisent l’AirTag pour combattre le vol. Une nouvelle histoire qui nous vient des États-Unis montre à quel point l’AirTag peut être bénéfique !

Une voiturette de golf volée, mais retrouvée grâce à un AirTag caché

Une récente histoire en provenance de Rialto, en Californie, montre parfaitement à quel point l’AirTag peut être bénéfique en cas de vol. Le service de police de Rialto a utilisé un accessoire plutôt inattendu pour retrouver une voiturette de golf dérobée : l'AirTag d’Apple. Cet événement, qui a rapidement capté l’attention des réseaux sociaux, a été détaillé par les forces de l’ordre sur leur compte Instagram, offrant un aperçu fascinant de l’efficacité des traqueurs d’objets dans la lutte contre le vol.



Le vol a eu lieu au Rialto Marketplace, un lieu animé où l’on s’attendrait à ce que de tels incidents soient difficiles à résoudre. La voiturette, utilisée par un agent de sécurité, avait été stationnée à son emplacement habituel après une journée de service. Cependant, au début de son service suivant, un autre agent a constaté avec surprise l’absence du véhicule.

Heureusement, le gérant avait eu la prévoyance de dissimuler un AirTag à l’intérieur de la voiturette, ce petit geste s’est avéré décisif. Grâce à l’AirTag, les forces de l’ordre ont pu localiser rapidement le véhicule volé via l’application « Localiser » du gérant. En l’espace de quelques heures, les enquêteurs ont suivi les signaux jusqu’à l’intersection de N. Meridian Avenue et W. Avenue San Bernardino, à Colton.



L’efficacité de l’AirTag ne s’est pas arrêtée là. Après avoir retrouvé la voiturette, la police a également identifié un individu correspondant au signalement capturé sur la vidéo de surveillance du lieu du vol. Cette arrestation montre non seulement l’utilité des AirTags dans la récupération des biens volés mais aussi leur potentiel dans l’appréhension des criminels.



L’utilisation judicieuse des AirTags (actuellement en promotion par 4) par le gérant a permis une résolution rapide et efficace d’un cas de vol qui, autrement, aurait pu rester non résolu.



Via

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.