L'AirTag permet de retrouver un voleur de voiture en plein Chicago

Il n'est plus utile de présenter l'AirTag, ce petit traqueur d'objet est une véritable pépite pour retrouver des affaires égarées ou volées. Une histoire surprenante nous vient tout droit des États-Unis et plus précisément de Chicago. L'AirTag installé sur un trousseau de clé de voiture a permis de localiser un voleur pour le moins clownesque (vous allez rapidement comprendre pourquoi...)

L'AirTag au cœur d'une enquête policière

Selon un rapport de CWB Chicago, l'AirTag d'Apple a permis de retrouver un voleur de voitures qui n'était pas à son premier coup d'essai. L'histoire se passe dans un quartier de Chicago, alors qu'un automobiliste est arrêté sur une place de parking à proximité d'un centre commercial, il va croiser la route d'Andrew Moran, un jeune homme de 25 ans qui doit à tout prix voler une voiture.



Celui-ci explique complètement paniqué au propriétaire du véhicule que s'il ne vole pas une voiture le plus rapidement possible, quelqu'un va le tuer. Face à cet homme déterminé et qui semble très perturbé, la victime ne va pas se débattre et coopérer en donnant les clés du véhicule. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu...

Andrew Moran a toujours conduit des voitures avec une boîte de vitesse automatique, sauf que celle-ci a une boîte de vitesse manuelle, ce qui le trouble. Immédiatement, Moran va comprendre la bêtise qu'il vient de faire et il va prendre la fuite avec les clés de l'Audi A3 qu'il tentait de détourner.



Le voleur ne va pas se rendre compte que sur le trousseau de clé, il y a une petite attache qui héberge un AirTag. Le propriétaire du véhicule n'avait jamais pensé à ce scénario inédit où on lui volerait ses clés (et pas son véhicule), mais il pensait plutôt à une situation où il égarerait ses clés. Visiblement, l'anticipation a été bénéfique puisque le voleur est parti avec les clés et l'AirTag qui a permis de le traquer pour savoir où il se rendait.



Avec l'application Localiser de son iPhone, la victime et la police vont suivre les déplacements du voleur, il emprunte le train de la ligne bleue de Chicago puis s'arrête à la gare d'Addison où il va rapidement se faire interpeler par la police grâce à la description de son style vestimentaire.



Vous l'aurez compris, Andrew Moran n'est pas une "lumière", alors qu'il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du parking et se retrouve interpelé avec des clés de voiture qui ne lui appartiennent pas, il va trouver le moyen d'affirmer qu'il n'a rien fait et va se mettre à cracher au visage des policiers qui procèdent à l'arrestation devant les voyageurs.

La bonne nouvelle, c'est que propriétaire de l'Audi A3 a pu récupérer ses clés au poste de police et Andrew Moran a rapidement été en garde à vue et sera présenté dans quelques semaines devant un juge au tribunal.