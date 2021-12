Les AirTags seraient la cause de l'augmentation de vols de voitures au Canada

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Accessoires Apple

Guillaume Gabriel

4



Depuis leur commercialisation, les AirTags rencontrent un beau succès auprès des amateurs de la Pomme, permettant ainsi de traquer des objets lambdas pour ne plus les perdre. Seulement, les petits traqueurs deviendraient également une arme pour certaines personnes malveillantes qui s'en serviraient pour d'autres objectifs.

Par exemple, selon la police canadienne, les AirTags seraient la cause de l'augmentation de vols de voiture, ce qui devient problématique.

Les AirTags, une arme pour les voleurs de voitures ?

Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, on apprend que les AirTags deviendraient un complice pour des vols de voiture. Selon les agents, les voleurs s'en serviraient pour retrouver et voler des véhicules haut de gamme, grâce aux capacités de localisation.



Le but de l'AirTag est de suivre une voiture haut de gamme jusqu'à la résidence de la victime où elle peut être volée dans l'allée. Depuis septembre 2021, les suspects ont utilisé des AirTags lors de vols de véhicules haut de gamme.



Bien que seuls cinq vols aient été directement liés aux AirTags jusqu'à présent, plus de 2 000 véhicules ont été volés dans la région au cours de l'année écoulée. La police s'attend à une hausse de vols liés à l'accessoire de la Pomme...



