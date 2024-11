TSMC accusée de discrimination anti-américaine en Arizona

TSMC est accusée par ses propres employés américains de discrimination anti-américaine. Plusieurs personnes affirment que l'entreprise taïwanaise favorise ses travailleurs taïwanais au détriment des employés américains sur place.

TSMC : une affaire de discrimination

Les relations entre TSMC et les États-Unis sont actuellement tendues. Suite à l'affaire Huawei et au refus du gouvernement taïwanais d'implanter la production de puces 2 nanomètres sur le sol américain, TSMC, le fournisseur officiel d'Apple, est maintenant accusée de discrimination anti-américaine.



Un groupe de travailleurs américains a intenté une action en justice contre TSMC, le fabricant de puces d’Apple, pour discrimination présumée envers les américains. La plainte, initiée par Deborah Howington, responsable des ressources humaines de TSMC, accuse l’entreprise de privilégier le recrutement de travailleurs taïwanais pour des postes aux États-Unis.

Parmi les accusations, TSMC aurait organisé des réunions internes en mandarin, excluant ainsi les employés américains. De plus, la société a fait venir des centaines de travailleurs taïwanais pour accélérer la construction de l'usine en Arizona et réduire les coûts. Ces pratiques sont critiquées, surtout que TSMC a bénéficié de financements publics américains. On parle de 6 milliards de dollars.



L'usine, dont l'ouverture est repoussée à 2025, suscite de nombreuses interrogations. Les États-Unis aspirent à produire les meilleures puces sur leur sol, tandis que Taïwan préfère exporter son expertise sur des puces plus anciennes. Malgré les milliards offerts par les États-Unis pour réaliser le projet, Taïwan privilégie ses propres travailleurs plutôt que les américains pour la construction et l'exploitation de l'usine.



L'affaire est loin d'être résolue. TSMC n'a pas encore répondu directement à ces accusations, mais a publié une déclaration générale rappelant son engagement envers ses valeurs.

TSMC croit fermement en la valeur d'une main-d'œuvre diversifiée et nous embauchons et promouvons sans tenir compte du sexe, de la religion, de la race, de la nationalité ou de l'affiliation politique parce que nous respectons les différences et croyons que l'égalité des chances en matière d'emploi renforce notre compétitivité.

