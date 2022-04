La fonction Localiser des AirPods est le cauchemar des reconditionneurs

Les efforts d'Apple pour intégrer les AirPods dans le réseau Localiser s'avèrent être un casse-tête pour les détaillants et les entreprises de remise à neuf d'appareils. Selon un rapport récent d'Insider, un reconditionneur qui travaille notamment avec Walmart a été contraint de "mettre de côté plus de 30 000 AirPods affectés au cours de quelques semaines seulement" à cause de ce problème....

Un business mis à mal par l’identifiant Apple lié aux AirPods

Le rapport explique que le blocage provient de l'application Localiser - ou « Find My » en anglais, et il pourrait être lié au lancement récent d'une intégration plus profonde des AirPods avec le réseau depuis iOS 15. En gros, lorsqu'un client retourne ou échange une paire d'AirPods, il ne dissocie pas forcément ses AirPods de son identifiant Apple.



En d'autres termes, lorsque le reconditionneur teste les AirPods, ou même lorsque le prochain acheteur des AirPods les reçoit, il voit un message d’erreur concernant un problème de correspondance des écouteurs.

Les écouteurs de vos AirPods sont liés à un identifiant Apple différent, peut-être parce que l'un des écouteurs a été confondu avec les AirPods d'une autre personne.

Le message contextuel de l'application Localiser renvoie à un document de l'assistance technique d'Apple, qui donne des indications vagues sur la façon de "récupérer votre AirPod" ou de "remplacer votre AirPod manquant".

goTRG, la société susmentionnée qui gère les retours pour Walmart et d'autres détaillants, indique que ce problème affecte "environ huit AirPods sur dix qui passent par les six installations de la société". Une autre société qui vend des AirPods reconditionnés sur des sites comme Amazon, R2Cell, a été contrainte d'arrêter complètement de vendre des AirPods reconditionnés à cause du problème.

R2Cell, qui vend des appareils électroniques reconditionnés sur Amazon, eBay et d'autres sites, a cessé de reconditionner et de vendre des AirPods entièrement après avoir rencontré le problème en décembre, selon le PDG Sunny Mohammad. Selon lui, les AirPods étaient déjà difficiles à reconditionner, car ils comportent de nombreuses petites pièces faciles à endommager.

Les reconditionneurs auraient contacté Apple, sans obtenir de réponse. Le problème peut finalement être résolu si le propriétaire initial des AirPods dissocie le produit de son identifiant Apple avant de le vendre. En outre, si les AirPods ne sont pas réinitialisés en usine, l'acheteur verra apparaître un message contextuel indiquant que le "propriétaire de cet objet pourra voir sa position" dans l'application Localiser.



Une histoire assez rocambolesque qui met à mal tout un pan du business autour des AirPods de seconde main.