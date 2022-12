La fonction Localiser mon iPhone permet de sauver la vie d'une femme en Californie

Les derniers iPhone 14 ont des fonctionnalités fantastiques qui permettent d'appeler automatiquement les secours en cas d'accident de voiture ou même de joindre les urgences par un satellite quand il y a une absence de réseau mobile. Toutefois, ces nouveautés vont prendre du temps à être accessibles chez l'ensemble des clients Apple, car vous vous doutez bien que tout le monde n'a pas forcément les moyens de renouveler son iPhone vers les derniers modèles. Heureusement, même sans ces fonctionnalités, une femme a pu être sauvée grâce à son iPhone, voici l'histoire incroyable qui s'est passée après un repas de famille à Noël !

Localiser mon iPhone sauve la vie d'une femme victime d'un accident de la route

Une femme a été impliquée dans un accident de voiture dimanche soir après un repas de Noël à San Bernardino, en Californie. Lors de l'accident, la voiture est brutalement sortie de la chaussée et a descendu une colline sur plus de 60 mètres. Malheureusement, le véhicule était difficilement visible depuis la route pour les passants, ce qui n'a pas permis à un automobiliste qui circulait dans le coin de donner l'alerte.

L'iPhone de la victime n'était pas un iPhone 14, il n'y a pas eu de détection de l'accident et un appel automatique à un centre de secours. Toutefois, l'iPhone était compatible avec la fonction "Localiser mon iPhone", ce qui a énormément aidé !



Après avoir réalisé qu'elle n'était pas rentrée chez elle et qu'elle ne répondait pas à leurs appels, ses proches ont activé Find My pour la localiser. La victime avait lié son Apple ID au compte de sa famille, ce qui lui permettait de profiter des abonnements Apple Music, Apple Arcade... Mais aussi de partager sa localisation avec ses proches.

Quand les membres de sa famille ont localisé la victime, ils se sont rapidement aperçus que celle-ci était au bord d'une route pendant de longues minutes et ne bougeait jamais. Immédiatement, tout le monde s'est demandé "pourquoi elle reste à cet endroit loin de la ville où il n'y a aucune habitation et commerce ?". La famille de la victime a vite compris qu'il pouvait s'agir d'un accident de voiture, ils ont appelé dans l'heure qui a suivi les secours pour leur notifier qu'un accident avait pu avoir lieu, l'adresse précise a été communiquée à une équipe d'intervention.



Les équipes d'urgence se sont rendues sur le lieu de l'accident sur la State Route 18 au niveau de la 40e rue à San Bernardino. Là-bas, "loin de l'autoroute", ils ont découvert une voiture "sur le côté". Selon l'équipe d'intervention, il y a de fortes chances que la victime ait passé la nuit dans le véhicule accidenté, celle-ci n'avait pas pu joindre les secours, car elle était inconsciente après le choc qui avait eu lieu.

Les pompiers ont dû utiliser des équipements spécialisés de recherche et de sauvetage en milieu urbain, comme "un mécanisme de levage à cabestan pour hisser les membres en toute sécurité", car la voiture se trouvait assez loin de la chaussée et la victime présentait des blessures importantes.

Grâce à l'intervention, la personne a pu être emmenée à l'hôpital et recevoir des soins.

