N'activez pas la fonction iPhone Mirroring sur votre Mac d'entreprise

Il est fortement déconseillé d'utiliser iPhone Mirroring avec son Mac d'entreprise pour le moment. Une faille de sécurité permet au service en charge de la sécurité dans l'entreprise d'avoir potentiellement un visuel sur les apps personnelles que vous avez ouvertes. Apple travaille sur un correctif.

iPhone Mirroring : un effet miroir un peu trop puissant

C'est l'une des nouveautés de cette année, iPhone Mirroring (mise en miroir en français). Cette nouvelle fonctionnalité est une sorte de "recopie de l'écran 2.0" qui offre un contrôle total de l'iPhone directement sur le Mac via un affichage de son écran en superposition. Une superbe invention qui donne encore un peu plus de flexibilité à l'utilisateur.



Cependant, il semblerait qu'un souci majeur soit présent et c'est la société américaine Sevco qui l'a détecté. Comme expliqué dans un long billet de blog, le fait d'ouvrir des apps iPhone sur le Mac via cette méthode va créer des sous dossiers directement dans le Finder du Mac.

Si c'est un Mac d'entreprise, le service de sécurité aura donc la possibilité de connaître vos applications personnelles à distance juste en effectuant un petit contrôle poussé. Sans parler des logiciels d'entreprises dédiés à cette tâche qui pourraient malencontreusement remonter automatiquement les infos aux yeux du service.



Une potentielle fuite de données personnelles en interne causée par Apple, un cauchemar pour la pomme croquée qui prône sans cesse être une société plus sécurisée que la moyenne. Sevco a visiblement averti Apple qui serait déjà en train de créer un correctif.



En France, pas d'inquiétude puisque iPhone Mirroring n'est toujours pas disponible. Les mêmes raisons que pour Apple Intelligence… Au passage, sachez qu'iPhone Mirroring est bien disponible chez nous entre un iPhone et un Vision Pro. Oui avec le casque AR/VR, non avec le Mac, allez comprendre…