iOS 18 permet de filmer tout en écoutant de la musique sur l'iPhone

Avec la sortie d'iOS 18 la semaine dernière, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de continuer à lire de la musique (ou tout autre audio) sur les haut-parleurs de votre iPhone tout en enregistrant une vidéo. Une formidable idée pour permettre de créer des clips avec un fond sonore, ce qui devrait ravir les YouTubers, mais surtout les TikTokers, Instagramers et autres.

Comment autoriser la lecture audio pendant la capture vidéo

Auparavant, dans iOS 17 et inférieur, le lancement d'un enregistrement vidéo mettait automatiquement en pause la lecture audio sur votre iPhone. Toutefois, iOS 18 vous permet de modifier ce comportement, grâce à un nouveau réglages de l'appareil photo.

Si vous êtes intéressés, voici une petite astuce pour activer la lecture audio pendant l'enregistrement vidéo dans iOS 18 :

Ouvrez l'application "Réglages" sur votre iPhone.

Faites défiler vers le bas et touchez "Appareil photo".

Touchez "Son de l'enregistrement".

Activez l'option "Autoriser la lecture audio". Par défaut, elle semble d'ailleurs activée.

Ainsi, votre iPhone ne mettra plus automatiquement le son en pause lorsque vous commencerez à enregistrer une vidéo dans l'app Appareil photo. Attention toutefois car, si vous diffusez de l'audio via le haut-parleur de votre iPhone pendant la prise de vue, l'audio sera capturé en mono.



Cette nouvelle option offre plus de souplesse que l'ancienne solution consistant à utiliser le mode QuickTake, qui permettait de poursuivre la lecture audio mais avec une qualité vidéo moindre. Avec iOS 18 et ses 250 nouveautés, cependant, vous pouvez désormais profiter de la qualité totale du mode vidéo tout en conservant la lecture audio souhaitée. De quoi filmer en 4K sans problème !



Qui attendait ce réglage depuis des années ?